Hürmüz'de çevre felaketi! Kıyı şeridi petrolle kaplandı - Son Dakika
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Hürmüz'de çevre felaketi! Kıyı şeridi petrolle kaplandı

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Hürmüz\'de çevre felaketi! Kıyı şeridi petrolle kaplandı
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Hürmüz\'de çevre felaketi! Kıyı şeridi petrolle kaplandı
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Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve petrol tankerlerine yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresinde çevre felaketi endişesini artırdı. Umman açıklarında hasar gören bir tankerden sızan petrol, Ras Madrakah kıyılarına ulaşarak sahil şeridini kapladı. Petrol kirliliği yüzlerce kilometrekarelik alana yayılırken Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bazı plajlar kapatıldı. Bölgede deniz canlıları ve kıyı ekosistemi ciddi tehdit altında.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar, denizlerde de ağır sonuçlar doğuruyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde petrol tankerlerinin hedef alınmasıyla büyüyen çevre kirliliği, kıyı bölgelerini etkilemeye devam ediyor. Umman'da sahile ulaşan petrol, kıyı şeridinde kirliliğe yol açarken Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bazı plajlar kullanıma kapatıldı.

UMMAN'DA KIYI ŞERİDİ PETROLLE KAPLANDI

Umman açıklarında hasar gören Caroline Bezengi adlı tankerden sızan ham petrol, deniz akıntılarıyla geniş bir alana yayılarak Ras Madrakah sahillerine ulaştı. Yetkililer, petrol kirliliğinin kıyı boyunca yayıldığını açıklarken uydu görüntülerinde deniz yüzeyindeki petrol tabakasının yüzlerce kilometrekarelik alanı etkilediği görüldü.

Yaklaşık bir milyon varil petrol taşıyan tankerden kaynaklanan sızıntı, bölgede büyük bir çevre tehdidi oluşturdu. Umman makamları, kirliliğin başka kıyı bölgelerine de ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

HÜRMÜZ'DE TANKERLER HEDEF ALINMAYA DEVAM EDİYOR

Bölgede tanker saldırıları da sürüyor. Son olarak 8 Kasım'da yayımlanan denizcilik raporlarında, Hürmüz Boğazı'nda en az iki tankerin saldırıya uğradığı, bunlardan birinde yangın çıktığı bildirildi. Umman'ın Khasab kenti açıklarında meydana gelen olayda gemi mürettebatı tahliye edildi.

Öte yandan daha önce Hürmüz yakınlarında saldırıya uğrayan bir tankerden sızan petrolün Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarına ulaşması üzerine bazı plajlar kapatıldı. Yetkililer, kirlenen bölgelerde temizlik çalışmalarına başladı.

DENİZ YAŞAMI BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Petrolün kıyılara ulaşması, bölgedeki deniz kaplumbağaları, balıklar, deniz kuşları ve diğer canlılar açısından ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar, petrol tabakalarının deniz ekosistemine uzun süreli zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Körfez'deki tanker saldırıları devam ederken petrol sızıntılarının yayılması, çatışmaların çevresel sonuçlarına ilişkin endişeleri daha da artırıyor.

Birleşik Arap EmirlikleriHürmüz BoğazıOrta DoğuDünyaSon Dakika

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