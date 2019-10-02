Hürrem Sultan'ın Ukraynalı yazarı Oleksandra Şutko, 6 güçlü Osmanlı kadınını bir kitapta topladı

Ukraynalı yazar Oleksandra Şutko, Osmanlı tarihinde önemli yeri olan kadın sultanlar üzerine 6 kitap yazdı. Şutko son kitabında Hürrem, Mihrimah, Nurbanu, Safiye, Kösem ve Hatice Turhan Sultan gibi Osmanlı'nın 6 'güçlü' kadınını bir kitapta topladı