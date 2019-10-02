Son Dakika Haberleri: Hürrem Sultan'ın Ukraynalı yazarı Oleksandra Şutko, 6 güçlü Osmanlı kadınını bir kitapta topladı
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Hürrem Sultan'ın Ukraynalı yazarı Oleksandra Şutko, 6 güçlü Osmanlı kadınını bir kitapta topladı

42 dakika önce

Ukraynalı yazar Oleksandra Şutko, Osmanlı tarihinde önemli yeri olan kadın sultanlar üzerine 6 kitap yazdı.

Ukraynalı yazar Oleksandra Şutko, Osmanlı tarihinde önemli yeri olan kadın sultanlar üzerine 6 kitap yazdı. Şutko son kitabında Hürrem, Mihrimah, Nurbanu, Safiye, Kösem ve Hatice Turhan Sultan gibi Osmanlı'nın 6 'güçlü' kadınını bir kitapta topladı

Hürrem Sultan'ın Ukraynalı yazarı Oleksandra Şutko, 6 güçlü Osmanlı kadınını bir kitapta topladı

Hatice Turhan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:33 
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