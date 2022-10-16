Hürrem Sultan Vakfı kuruldu

Hürrem Sultan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre vakıf, Fuat İbrahimoğlu tarafından Bilecik'te kuruldu.

Mal varlığı nakit 90 bin lira olan vakfın amacı şöyle sıralandı:

" Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında bulunmuş yerlerde insanlığa ve medeniyetlere faydalı eserler bırakan ve nitelikli insanlar yetişmesine vesile olan Hürrem Sultan'ın insanlığa bıraktığı kültürel mirasını geliştirmek ve bu kapsamda iyiliğin egemen olması için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat, Osmanlı Devleti'nin kültürel mirasının ihya ve yapımı ile kültürel alanlarda çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek."