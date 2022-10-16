Hürrem Sultan Vakfı kuruldu - Son Dakika
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Hürrem Sultan Vakfı kuruldu

16.10.2022 13:24
Hürrem Sultan Vakfı kuruldu

Hürrem Sultan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kuruldu.

Hürrem Sultan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre vakıf, Fuat İbrahimoğlu tarafından Bilecik'te kuruldu.

Mal varlığı nakit 90 bin lira olan vakfın amacı şöyle sıralandı:

" Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında bulunmuş yerlerde insanlığa ve medeniyetlere faydalı eserler bırakan ve nitelikli insanlar yetişmesine vesile olan Hürrem Sultan'ın insanlığa bıraktığı kültürel mirasını geliştirmek ve bu kapsamda iyiliğin egemen olması için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat, Osmanlı Devleti'nin kültürel mirasının ihya ve yapımı ile kültürel alanlarda çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek."

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Kaynak: AA

Hürrem Sultan, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürrem Sultan Vakfı kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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