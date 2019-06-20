Son Dakika Haberleri: Hürriyet, boşaltılan binaların sakinleriyle görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Hürriyet, boşaltılan binaların sakinleriyle görüştü

1 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yoğun yağış sonucunda istinat duvarı çöken Bekirdere Mehmet Çağlar Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Hürriyet, boşaltılan binaların sakinleriyle görüştü, System.String[]
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yoğun yağış sonucunda istinat duvarı çöken Bekirdere Mehmet Çağlar Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Tedbirden 23 hanenin boşaltıldığı sokakta vatandaşlarla görüşen Başkan Hürriyet'e yardımcısı Nurettin Bulut, meclis üyeleri Devrim Bal, Ertuğrul Malçok ile belediyenin teknik ekibi de eşlik etti. Mağduriyet yaşayan vatandaşların sıkıntılarını dinleyip geçmiş olsun dileğinde bulunan Hürriyet, "Tek tesellimiz üzücü olayda can kaybı olmamasıdır. Belediye olarak her türlü sıkıntınızı gidermek için çalışıyoruz. Bir taraftan teknik ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaparken, bir taraftan da acil ihtiyaçların giderilmesi yönünde gerekeni yapıyoruz" dedi.

Vatandaşlar da Başkan Hürriyet'e ilgisi için teşekkür ettiler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:09 Kaynak: İHA
Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit, Hürriyet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürriyet, boşaltılan binaların sakinleriyle görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]