"Hürriyet Çağırısı" konseri Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 15 Temmuz Derneğinin iş birliğiyle Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Gençler Asla Unutmaz" programında "Hürriyet Çağırısı" konseri düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye'nin 81 ilinden İstanbul'a getirdiği 251 gencin eşlik ettiği konsere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun Fevzi Çankaya şefliğinde sahne aldığı etkinlikte, bestesi ve güftesi Yücel Arzen'e ait "Hürriyet Çağrısı" eserinin yanı sıra, "Çanakkale Türküsü", "İsmailce" ve Sakarya Türküsü" seslendirildi.