Hürriyet Emlak Endeksi'ne göre İstanbul'un yatırım değeri en yüksek ilçesi Beykoz - Son Dakika

Hürriyet Emlak Endeksi'ne göre İstanbul'un yatırım değeri en yüksek ilçesi Beykoz

31.01.2021 12:47
Hürriyet Emlak Endeksi'ne göre İstanbul'un yatırım değeri en yüksek ilçesi Beykoz, System.String[]

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi'ne göre, son bir yıl içerisinde satılık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatında en fazla artış yüzde 117,41 ile Beykoz'da gerçekleşti.

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi'ne göre, son bir yıl içerisinde satılık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatında en fazla artış yüzde 117,41 ile Beykoz'da gerçekleşti.

Hürriyet Emlak, son bir yıl içerisinde İstanbul'da satılık konut kategorisinde en çok artışın yaşandığı ilçeleri duyurdu.

Endeksten elde edilen verilere göre, son bir yıl içerisinde satılık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatında en yüksek artış yüzde 117,41 ile Beykoz'da kaydedildi. Beykoz'u, yüzde 112,85 ile Sarıyer, yüzde 99,56 ile Avcılar, yüzde 77,63 ile Başakşehir ve yüzde 75,50 ile Üsküdar takip etti.

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi'ne göre, satılık konutlarda son bir ay içerisindeki yükseliş değerlendirildiğinde de yine ilk sırada yüzde 11,59 ile Beykoz yer aldı. Beykoz'da geçen ay satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 11 bin 29 TL olurken, söz konusu rakam ocak ayı içerisinde 12 bin 308 TL'ye yükseldi.

Beykoz'u, yüzde 11,40 ile Beyoğlu izledi. Beyoğlu'nda geçen ay 6 bin 805 TL olan ortalama metrekare fiyatı 7 bin 580 TL'ye çıktı.

Üçüncü sırada yer alan Arnavutköy'ün değişim oranı ise yüzde 10,05 oldu. Geçen ay 3 bin 348 TL olan satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 684 TL'ye çıktı.

Hızlı yükselişiyle dikkati çekerek dördüncü sırada yer alan Şile'de ise son bir ay içerisinde yüzde 9,33 artış kaydedildi. Geçen ay ortalama metrekare fiyatı 5 bin TL olan satılık konutların fiyatı, ocakta 5 bin 467 lira üzerinden alıcı buldu.

Kiralık konutlarda büyük değişim

İstanbul'un ilçelerindeki kiralık konutun seyrinin de değerlendirildiği Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi'ne göre, son bir yıl içerisinde en büyük değişim yüzde 109 ile Bağcılar'da gerçekleşti. Geçen yıl ortalama metrekare fiyatı 13 TL olan Bağcılar'da bir yıl içerisinde bu rakam 28 TL'ye yükseldi.

İkinci sırada yer alan Gaziosmanpaşa'da ise yüzde 67,36'lık artış oldu. Geçen yıl 12 TL olan ortalama metrekare fiyatı, bu yıl 20 TL olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 62,37'lik artışla dördüncü sırada yer alan Esenyurt'ta ise geçen yıl 13 TL olan ortalama metrekare fiyatı bu yıl 21 TL'ye yükseldi.

Hızlı yükselişin gözlemlendiği bir diğer ilçe de yüzde 56,78 ile Ataşehir oldu. Ataşehir'de geçen yıl ortalama metrekare fiyatları 18 TL olurken, bu yılın aynı döneminde konutlar 29 TL üzerinden kiracı buldu.

Son zamanlarda hızlı yükselişiyle dikkati çeken Başakşehir'de ise yüzde 42,71'lik değişim yaşandı. İlçede son bir yıl içerisinde kiralık konutlardaki ortalama metrekare fiyatları 16 TL'den 23 TL'ye yükseldi.

Kiralık konutlarda bir ayda yüzde 10'un üzerinde fiyatı artan ilçeler

Son bir aylık değişimin de değerlendirildiği Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi'ne göre, kiralık konutlarda Bağcılar yüzde 12'lik artışla ilk sırada yer aldı. İlçede geçen ay kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 25 TL iken, bu ay 28 TL'ye yükseldi.

İkinci sırada ise yüzde 11,11'lik artışla Gaziosmanpaşa yer aldı. Geçen ay 18 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu ay 20 TL'ye çıktı.

Hızlı yükselişin gözlemlendiği bir diğer ilçe de yüzde 10,65 ile Eyüpsultan oldu. Eyüpsultan'da geçen ay 29 TL olan kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı, bu ay 32 TL'ye yükseldi.

Eksiye geçen ilçeler

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi, eksiye geçen ilçeleri de sıraladı. Endeks verilerine göre, Sultanbeyli'de kiralık konut fiyatları yüzde 25 geriledi. Geçen ay kiralık konutlardaki ortalama metrekare fiyatı 13 TL iken, rakam bu ay 10 TL'ye indi.

Düşüşün yaşandığı bir diğer ilçe yüzde 9,54 ile Zeytinburnu oldu. Zeytinburnu'nda rakamlar bir ay içerisinde 24 TL'den 21 TL'ye geriledi.

Sarıyer ise düşüşün görüldüğü bir diğer ilçe olarak kayıtlara geçti. Yüzde 8,75 düşüşün olduğu ilçede geçen ay ortalama metrekare fiyatı 54 TL iken, bu ay rakam 49 TL'ye indi.

Yüzde 8,34 düşüşün yaşandığı Çekmeköy'de ise geçen ay 19 TL olan rakam, bu ay 17 TL'ye geriledi.

Hızlı düşüşüyle dikkati çeken bir diğer ilçe olan Küçükçekmece'de ise geçen ay ortalama metrekare fiyatı 21 TL iken, bu ay 19 TL oldu.

"İstanbullular salgın sürecinde doğaya ve denize daha yakın olmak istedi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul'un ilçelerinden özellikle Beykoz ve Sarıyer'in, geçen yıl sürekli olarak değerlendiğini gözlemlediklerini belirterek, "Bu iki ilçede satılık konut araması son 5 yılın en yüksek seviyesini salgın sürecinde gördü. Mayıs ve haziran aylarında bu aramalar zirve noktaya ulaştı. Talebin bu kadar fazla olması da bölgedeki fiyatları yükseltti." ifadelerini kullandı.

İstanbulluların evlerinde kaldığı salgın sürecinde doğaya ve denize daha yakın olmak istediğini aktaran Tandoğan, özellikle sahile yürüme mesafesindeki semtlerin dikkati çekici olduğunu kaydetti.

Beykoz ve Sarıyer'de bahçeli villaların satış rakamlarında yüzde 100'ün üzerinde artışlar görüldüğünü aktaran Tandoğan, son zamanlarda yaşanan depremlerin de az katlı yaşamı teşvik ettiğini belirtti.

Tandoğan, kiralık konut fiyatlarındaki büyük değişime değinirken, şunları kaydetti:

"Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar'da kiralık evlere olan talep son bir yılda muazzam bir artış gösterdi. Bunun en önemli sebebi kentsel dönüşüm. Bu bölgelerde ya da yakın bölgelerde evi kentsel dönüşüme giren aileler kiralık evlere olan talebi artırdı. Kiralık ev sayısı azaldıkça kiralar yükseldi. Pandeminin de buna etkisi yüksek. Öyle ki, yeni inşaatların başlangıcı pandemi sebebiyle geciktiği için bu bölgelerde kiralık ev bulmak zorlaştı. Özellikle Bağcılar'da metro ve tramvaya yakın evlerin kira artışı ortalamayı oldukça yükseltti. Başakşehir'e baktığımızda ise bu ilçeye bağlı olan Bahçeşehir tarafı ağırlıklı beyaz yakalı. Evden çalışmaya başlayan kesim daha konforlu evlere geçmeye başladı ve piyasa hareketlendi. Başakşehir'de ayrıca ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, çevredeki ev fiyatlarında artışa sebep oldu.

Anadolu Yakası'nın en fazla fiyat artışı yaşanan ilçesi olan Ataşehir'e baktığımızda ise yine pandemi ve deprem korkusu etkisini görüyoruz. Ataşehir'deki yeni binaların fazla olması deprem korkusu yaşayan ve Anadolu Yakası'nda eski binalarda oturan aileleri bu bölgelere çekti. Öte yandan, pandemi sürecinde evinde fazlaca vakit geçirip daha konforlu evlere taşınmak isteyenler için cazip bir bölge haline geldi."

Hürriyet, Hisarcık, Beykoz, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hürriyet Emlak Endeksi'ne göre İstanbul'un yatırım değeri en yüksek ilçesi Beykoz - Son Dakika Ekonomi


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