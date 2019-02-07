Hürriyet Emlak, İş Ortaklarına Kazandırmaya Devam Ediyor

Yeni üyelik ve yenileme üyeliklerinde iş ortaklarının 900 TL'lik sınav giriş ücretini karşılayacak olan Hürriyet Emlak, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu iş birliğiyle sektörün gelişmesi adına yeni projeler üretmeye devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavında tüm iş ortaklarına destek vermeye hazır olan Hürriyet Emlak,sınav giriş haklı üyelik paketi, mesleki yeterlilik sertifikalı turbo paket ve turbo hediyeli sınav giriş hakkı seçeneklerini sunuyor.

Güncel ve güvenilirilanları ile emlak sektörüne liderlik eden Hürriyet Emlak, sektörün ilerlemesi adına projeler ve iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. Hürriyet Emlak, Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'ne göre tüm emlak danışmanlarının yıl sonuna kadar sahip olması zorunlu olan "Mesleki Yeterlilik Belgesi" alım sürecinde iş ortaklarına avantajlı fırsatlar sunuyor.

İş ortaklarının sınav giriş ücretini karşılayacak

Emlak sektörünün gelişmesi adına her türlü yatırımı, iş birliğini ve aksiyonları gerçekleştirmeye devam eden Hürriyet Emlak, iş ortaklarına sunduğu avantajlı paketlerle hem sektörün büyümesinde öncü olmaya devam ediyor hem de iş ortaklarına kazandıracak teklifler sunuyor.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm emlak danışmanlarının yıl sonuna kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması zorunlu hale geldi. Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak için adayların teorik ve performans sınavlarından geçerek bu sınavlarda başarılı olması gerekiyor.

Adaylar, 20 şehirde sınav merkezi bulunan Universal Belgelendirme ile yürütülen iş birliği kapsamında kolaylıkla kendi şehirlerinde veya kendi şehrine en yakın sınav merkezinde sınava katılabiliyor. Universal Belgelendirme ile yürüttüğü iş birliği ile Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavında tüm iş ortaklarına destek vermeye hazır olan Hürriyet Emlak,iş ortaklarına, sınav giriş haklı üyelik paketi, mesleki yeterlilik sertifikalı turbo paket ve turbo hediyeli sınav giriş hakkı seçeneklerini sunuyor.

"Sınav giriş haklı üyelik paketiyle", iş ortaklarının yeni üyelik ve yenileme üyeliklerinde 900 TL'lik sınav giriş ücretini karşılayacak olan Hürriyet Emlak, "Mesleki yeterlilik sertifikalı turbo paketinde" ise üyelerine, sınav giriş hakkı ve 5 adet 1 hafta öncelikli listeleme hizmetini 2.395 TL yerine 1.200 TL'ye sunuyor.

İş ortaklarına "Turbo hediyeli sınav giriş hakkı" da sunan Hürriyet Emlak teklif kapsamında, mevcut üyelikleri bulunan iş ortaklarına Hürriyet Emlak üzerinden oluşturacakları sınav talepleri için 897 TL değerinde 3 adet 1 hafta öncelikli listeleme turbo hediyesi sunuyor.

İlkleri gerçekleştirmeye devam edecek

Önümüzdeki dönemde de sektöründe ilk olma özelliği taşıyacak yeni projeler geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay: "Tüm iş ortaklarımıza sunduğumuz avantajlı tekliflerle "Mesleki Yeterlilik Belgesi"nin alım sürecinde de onların yanında olduğumuzu göstermek istedik, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bu iş birliğiyle yeni üyelik ve yenileme üyeliklerinde 900 TL'lik sınav giriş ücretini karşılayarak iş ortaklarımıza ciddi bir avantaj sunuyoruz" diyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri Kazanç Dünyası ile yeni bir gelir modeli yarattıklarının altını çizen Bozay, "Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip olan hizmetimiz Kazanç Dünyası ile sektörün birer parçasını oluşturan kurumsal üyemiz olan emlak ofislerimize, ilan bakan kullanıcılara ve markalara yönelik bir ekosistemi hayata geçirmiştik. Yeni projeler geliştirip sektörün gelişmesi adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.