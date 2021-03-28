Hürriyet Emlak, Türkiye'nin en çok ev aranan semtlerini listeledi - Son Dakika

Hürriyet Emlak, Türkiye'nin en çok ev aranan semtlerini listeledi

28.03.2021 13:13
Hürriyet Emlak, Türkiye'nin en çok ev aranan semtlerini listeledi, System.String[]

Hürriyet Emlak, Türkiye genelinde son bir ayda en çok hangi semtlerde satılık ve kiralık ev arandığını araştırdı.

Hürriyet Emlak, Türkiye genelinde son bir ayda en çok hangi semtlerde satılık ve kiralık ev arandığını araştırdı.

Araştırmaya göre, satılık konutlar en çok Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca'da arandı. Bağlıca'yı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Cumhuriyet, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Akçay, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Alacaatlı ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik takip etti.

İstanbul ve Ankara'deki semtlerin öne çıktığı listede, İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Mersin, Samsun ve Antalya gibi denize kıyısı olan illerdeki semtler de ilk 50 arasında yer aldı.

En çok kiralık konut aranan semtlere bakıldığında, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Emek ilk sırada yer aldı. Emek'i, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bahçelievler, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Caferağa, yine Çankaya'daki Yukarı Bahçelievler ve İstanbul'un Bahçelievler ilçesinin merkezi izledi.

İstanbul'da satılıklarda Beylikdüzü, kiralıklarda Kadıköy öne çıkıyor

İstanbul'da satılık konutlarda en çok aranan semtlerin başında Beylikdüzü ilçesindeki Cumhuriyet geliyor. Cumhuriyet'i, sırasıyla Kadıköy'de Suadiye, Sarıyer'de Zekeriyaköy, Kadıköy'de Göztepe, Maltepe'de Altıntepe, Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım, Kadıköy'de Bostancı, Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci, Eyüpsultan'da Göktürk Merkez ve Kadıköy'de Caferağa takip ediyor.

En çok liralık konut aramalarında ise Kadıköy'ün Caferağa semti öne çıkıyor. Caferağa'da son bir yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 29 TL'den 33 TL'ye çıkarak yüzde 13'lük artış kaydetti.

İkinci sırada Bahçelievler Merkez yer alıyor. Bahçelievler Merkez'de kiralık konut fiyatları son bir yılda 21 TL'den 24 TL'ye çıktı.

Üçüncü sırada yer alan Şişli'nin Mecidiyeköy semtinde kiralar son bir yılda yüzde 16 artarken, ortalama metrekare fiyatları 25 TL'den 29 TL'ye yükseldi.

Beyoğlu'nun Cihangir semtinde ise yüzde 21'lik artış dikkati çekti. Semtte fiyatlar 40 TL'den 48 TL'ye yükseldi.

Son bir yılda ortalama metrekare fiyatlarının 41 TL'den 65 TL'ye çıktığı Şişli'nin Teşvikiye semtini, 32 TL'den 34 TL'ye yükselen Şişli'nin merkezi takip ediyor.

Şişli'nin Fulya semtinde ise son bir yılda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları 29 TL'den 35 TL'ye çıktı.

Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler'de ise fiyatlar son bir yılda 47 TL'den 68 TL'ye yükseldi.

Bahçelievler'in Siyavuşpaşa semtinde yüzde 20'lik artışla ortalama metrekare fiyatları 15 TL'den 19 TL'ye çıktı.

Listenin 10'uncu sırasında yer alan Kağıthane'nin Ortabayır semtinde son bir yılda kiralık konutların metrekare fiyatları 20 TL seviyesini koruyor.

Ankara'da satılıklarda Etimesgut, kiralıklarda Çankaya öne çıkıyor

Ankara'da en çok satılık konut bakılan semtlerin başında Etimesgut'un Bağlıca semti geliyor. Bağlıca'yı, Çankaya'nın Alacaatlı, Birlik, Yaşamkent, Beytepe, Emek, Mutlukent semtleri, Yenimahalle'de Turgut Özal, yine Çankaya'da Bahçelievler ve Yukarı Bahçelievler takip ediyor.

En çok aranılan kiralık konutlarda ise Çankaya'nın Emek semti öne çıkıyor. Emek'te son bir yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 18 TL'den 20 TL'ye çıktı.

Emek'i, Çankaya'nın Bahçelievler semti izliyor. Bahçelievler'de fiyatlar son bir yılda 15 TL'den 18 TL'ye çıktı.

Üçüncü sırada yer alan Çankaya'nın Yukarı Bahçelievler semtinde ise kiralar son bir yılda yüzde 6 artarak ortalama metrekare fiyatları 17 TL'den 18 TL'ye yükseldi.

Çankaya'nın İşçi Blokları semtindeki artış yüzde 18. Semtte fiyatlar 15 TL'den 18 TL'ye yükseldi.

Son bir yılda ortalama metrekare fiyatlarının 11 TL'den 16 TL'ye çıktığı Çankaya'nın Birlik semtini, yüzde 9 artışla fiyatların 14 TL'ye yükseldiği Çankaya'nın Ayrancı semti takip ediyor.

Altındağ'ın Aydınlıkevler semtinde ise son bir yılda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları 9 TL seviyesini koruyor. Çankaya ilçesine bağlı Çamlıtepe'de ise fiyatlar son bir yılda 12 TL'den 11 TL'ye geriledi.

Çankaya'nın Alacaatlı semtinde yüzde 36'lık artışla ortalama metrekare fiyatları 16 TL'den 22 TL'ye çıktı.

Listenin 10'uncu sırasında yer alan Çankaya'nın merkezinde ise son bir yılda fiyatlar 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

İzmir'de satılıklarda Çeşme, kiralıklarda Bornova öne çıkıyor

İzmir'de en çok satılık konut aranan semtlerin başında Çeşme'nin Alaçatı semti geliyor.

Alaçatı'yı, Menderes'te Çukuraltı, Karşıyaka'da Bostanlı, Dikili'de Çandarlı, Foça'da Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka'da Şemikler, Dikili'de Salihler, Seferihisar'da Orhanlı ve Bornova'da Erzene ve Kazımdirik semtleri takip ediyor.

En çok kiralık konut aramalarında ise Bornova'nın Kazımdirik semti öne çıkıyor. Kazımdirik'te son bir yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 20 TL'den 17 TL'ye indi. Kazımdirik'i, Çeşme'nin Alaçatı semti izliyor.

Üçüncü sırada yer alan Karşıyaka'nın Bostanlı semtinde ise kiralar son bir yılda yüzde 18 artarak ortalama metrekare fiyatları 21 TL'ye yükseldi.

Bornova'nın Erzene semtinde fiyatlar 16 TL'den 17 TL'ye çıktı.

Son bir yılda ortalama metrekare fiyatlarının 15 TL'den 18 TL'ye çıktığı Buca'nın Adatepe semtini, fiyatı 24 TL'den 30 TL'ye yükselen Konak'ın Alsancak semti takip ediyor.

Balçova'nın Fevzi Çakmak semtinde son bir yılda kiralık konutlar 17 TL ortalama metrekare fiyatı üzerinden alıcı buluyor.

Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir'de ise fiyatlar son bir yılda 25 TL'den 26 TL'ye çıktı.

Balçova'nın Korutürk semtinde yüzde 43'lük artışla ortalama metrekare fiyatları 17 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

Listenin 10'uncu sırasında yer alan Konak'ın Güzelyalı semtinde ise son bir yılda fiyatlar 15 TL'den 19 TL'ye çıktı.

"Sitede yaşamak isteyen Ankaralılar Alacaatlı ve Yaşamkent'i tercih ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, satılık konutta en çok tercih edilen semtlere ilişkin şunları kaydetti:

"Ankara'nın en çok tercih edilen semtlerini ele aldığımızda, ilk sırada Etimesgut ilçesine bağlı olan Bağlıca'yı görüyoruz. Bağlıca, son 5 yıldır yeni yapılaşmanın arttığı bir bölge. Semte giriş çıkış yollarının çok şeritli hale getirilmesi ve ulaşım alternatiflerinin çoğalması bölgeye olan ilgiyi artırdı. Çankaya'ya bağlı Alacaatlı ve Yaşamkent semtleri ise son yıllarda yeni konut projelerinin arttığı yerler. Site içerisinde yaşamak isteyen Ankaralılar genellikle bu iki semti tercih ediyor. Alacaatlı, Çayyolu'na çok yakın bir bölge. Fakat fiyatları Çayyolu'na kıyasla daha uygun olduğu için tercih ediliyor. Beytepe de yine Ankara'daki yeni konut alanlarından bir diğeri. Birlik ise daha eski konutların yer aldığı bir semt fakat tercih edilme nedeni, Ankara'nın iki büyük ilçesi olan Çankaya ve Mamak'ın ortak noktasında yer alması ve çok merkezi bir semt olması. Tüm bu semtlerde son bir yılda satılık konut fiyatlarının yüzde 30 ila 60 arasında artması da zaten talebin yüksekliğini gözler önüne seriyor."

Tandoğan, İstanbul'da en çok öne çıkan Beylikdüzü'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nin, uygun fiyata satılık ev almak isteyenler için çok fazla potansiyel barındırdığını belirterek, "İstanbul'un en çok ilgi gören ikinci semti olan Suadiye, İstanbul'un hem denize yakınlığıyla hem de sakinliğin ve sosyal hayatın bir arada olmasıyla en çok beğenilen semtlerinden biri. Ulaşımın da kolay olduğu merkezi bir lokasyon olmasından dolayı her zaman tercih sebebi. Zekeriyaköy ise özellikle pandemi döneminde doğaya yakın olmak isteyen İstanbulluların ilgi alanı haline geldi." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Akçay'ın, Türkiye'nin en çok tercih edilen üçüncü semti konumunda olduğunu vurgulayan Tandoğan, "Akçay'ın fiyatları hala diğer yazlık bölgelerimize göre uygun. Doğa harikası olan Akçay, son dönemde Balıkesirliler dışında tüm Türkiye'de yazlık arayışı olanlar tarafından tercih ediliyor. Altınoluk ise bol oksijen oranıyla öne çıkan bir diğer yazlık bölgemiz. Yabancıların özellikle Altınoluk'a ilgisi çok yüksek. Küçükköy ise özellikle pandemi ile birlikte doğal yaşama ilgi arttığından dolayı daha çok tercih edilmeye başlandı. Sıralamada başlarda yer alan diğer semtler arasında Bodrum Güvercinlik, Yalıkavak ve Didim Akbük'ü görüyoruz. Bu da geçtiğimiz bir yılda yazlık evlere olan talebin ne denli arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Lirası, Hürriyet, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hürriyet Emlak, Türkiye'nin en çok ev aranan semtlerini listeledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez Acun Ilıcalı: Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez Yurt dışına gidecek ve ülkemize gelecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi Yurt dışına gidecek ve ülkemize gelecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti
Türk firmasından 46 ülkeye yerli üretim 'atık teknolojileri' ihracatı! Toplam değeri 70 milyon lira Türk firmasından 46 ülkeye yerli üretim 'atık teknolojileri' ihracatı! Toplam değeri 70 milyon lira         
14:03
Çip krizi otomobil sektörünün ardından akıllı telefon üreticilerini de vurdu! Fiyatlar yükselecek Çip krizi otomobil sektörünün ardından akıllı telefon üreticilerini de vurdu! Fiyatlar yükselecek         
13:14
Ölüm, çöp dökmeye çıkan yaşlı kadını kaldırımda yakaladı Ölüm, çöp dökmeye çıkan yaşlı kadını kaldırımda yakaladı         
12:52
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti         
09:39
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez         
09:25
Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok         
08:29
ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar         
08:11
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 14:07:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hürriyet Emlak, Türkiye'nin en çok ev aranan semtlerini listeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei