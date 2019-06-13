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Hürriyet, esnaflarla bir araya geldi

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Belsa AVM esnaflarıyla bir araya geldi.

Hürriyet, esnaflarla bir araya geldi, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Belsa AVM esnaflarıyla bir araya geldi.

Belsa AVM için neler yapılabileceğiyle ilgili esnaflarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, esnafların istek ve şikayetlerini dinledi. Hürriyet, "Bundan sonra Belsa Alışveriş Merkezi'ndeki sorunları ortak akılla çözüp, hep birlikte plazayı canlandıracağız. Geçtiğimiz dönemde hem sıradan bir vatandaş olarak, hem de milletvekili olarak Belsa AVM takibimde olan bir konuydu. Orada sıkıntılı bir süreç yaşandığının farkındaydım. Birlikte sorunlarınızı nasıl çözeriz diyerek sizleri özellikle dinlemek istedik. Esnafımız ekonomik koşullar altında ezilmesin, plazamız daha hareketlensin istiyoruz. Tabi ki bunu yaparken de geçmişte olduğu gibi inatlaşmayla değil hoşgörü ve anlaşma içerisinde yapalım. Bana oy versin vermesin bu belediye hepimizin belediyesi" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar sorunların hep kavga ve bastıyla çözülmeye çalışıldığını belirten Belsa AVM esnafları da, "Bundan önce hiçbir konuda bizim fikrimiz sorulmadı. Belediyemiz büyük çoğunluğa sahip olduğu için hep onların istekleri uygulandı. Bizleri buraya davet edip, dinleyip, istek ve şikayetlerimize önem verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz "dediler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
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