Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu hayatını kaybetti
13.03.2021 13:02
MERSİN'de uzun yıllar Hürriyet Gazetesi muhabirliği yapan, çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Müfit Bekiroğlu (83), hayatını kaybetti.
MERSİN'de uzun yıllar Hürriyet Gazetesi muhabirliği yapan, çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Müfit Bekiroğlu (83), hayatını kaybetti. Bekiroğlu, bugün ikindide Toroslar ilçesinde toprağa verilecek.
Özel bir hastanede şubat ayından beri yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Müfit Bekiroğlu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Müfit Bekiroğlu, uzun yıllar yaptığı Hürriyet Gazetesi muhabirliği döneminde birçok başarılı habere imza attı. Çevresinde ve medya sektöründe 'Müfit Baba' olarak tanınan Müfit Bekiroğlu, bugün ikindi namazından sonra merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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