Hürriyet Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nin Temelleri Atıldı

Hürriyet Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nin temelleri atıldı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can:

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'ne kazandırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi yanında gerçekleşen temel atma törenine, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin, daire amirleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin, yapımı gerçekleşecek proje hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Nihat Can, Hürriyet Mahallesi'ndeki önemli bir eksikliği giderdiklerini ifade ederek Mayıs ayı içerisinde vatandaşların hizmetine gireceğini dile getirdi. Hürriyet Mahallesi ve Bilecik için güzel bir tesisin temellerinin atıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Nihat Can; "Hürriyet Mahallemiz için büyük ve önemli bir proje olan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezimizin Temelini; Valimiz Bilal Şentürk, Milletvekilimiz Selim Yağcı ve ilimizin çok değerli protokol üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bilecik için güzel ve önemli bir hizmetin temelini atmak ve insanımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirmeye ilk adımı atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cenabı Allah daha nice böyle eserlerin temelini atmak ve hep birlikte açılışlarını yapmayı bizlere nasip etsin. Bu vesile ile böyle bir hizmeti ortaya koyduğumuz için Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e, Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya ve bütün paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Gerçekten Belediyemiz, İl Özel İdaremiz ve Sağlık Müdürlüğümüz işbirliğinde güzel ve anlamlı bir çalışma olmuş. Mekanlar önemli olmakla birlikte onun içinde yapılan faaliyetlerin kalitesi de çok önemlidir. Bizler bu açıdan bu çalışmayı yakından takip ederek, insanımıza güzel bir hizmetin sunulması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atma töreni yapılan dualarla gerçekleştirildi. Vali Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can ve Sağlık Müdürü Kadir Keskin butona basarak ilk çimentoyu döktü.

