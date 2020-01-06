Hürriyet Mahallesi'nde yaşam merkezi açıldı - Son Dakika

Bartın Belediyesi Hürriyet Yaşam Merkezi törenle hizmete alındı.

Açılış töreninde konuşan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, TOKİ tarafından halkın kullanımına sunmak üzere yapılan binanın zamanla metruk hale geldiğini ve Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyeye tahsis edildiğini söyledi.

Kendilerinin de binayı 4 ay içerisinde bir yaşam merkezi haline getirdiklerini ve iç düzenlemesiyle 250 bin lira harcama yaptıklarını aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Bu binamız birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak. Merkezimizde mevlitlerin, doğum günü programların, kursların yapılabileceği birçok amaçlı salon var. Önceden buraya uyuşturucu kullananlar giriyordu. Onun için burası uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili toplantıların ve diğer toplantıların yapılabildiği alan olacak."

Bartın Valisi Sinan Güner de daha önce metruk halde olan binanın kurtarılarak bölge halkının hizmetine sunulduğunu kaydetti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise atıl vaziyetteki binanın yaşam merkezi olarak düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.