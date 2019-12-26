Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezinde hummalı çalışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezinde hummalı çalışma - Son Dakika

Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezinde hummalı çalışma

6 saat önce

Bartın Belediyesi hayata geçirdiği yaşam merkezleri projelerine bir yenisini Hürriyet Mahallesi'nde ekliyor.

Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezinde hummalı çalışma, System.String[]

Bartın Belediyesi hayata geçirdiği yaşam merkezleri projelerine bir yenisini Hürriyet Mahallesi'nde ekliyor. Bir süredir yapım çalışmaları devam eden Hürriyet Yaşam Merkezi 4 Ocak 2020 Cumartesi günü yapılacak olan törenle hizmete girecek.


Daha önce Elmalık, Cumhuriyet, Kavallar, Kavaklı ve Şiremirçavuş Yaşam Merkezlerini ilimize kazandıran Bartın Belediyesi projelerine bir yenisinde Hürriyet Mahallesi'nde ekliyor. Başkan Cemal Akın'ın yeni dönem projeleri arasında yer alan Hürriyet Yaşam Merkezi 4 Ocak'ta düzenlenecek olan açılış töreni ile vatandaşların hizmetine sunulacak.


Konu hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın" Geçmiş olduğumuz yıllarda Elmalık, Cumhuriyet, Kavallar, Kavaklı ve Şiremirçavuş Yaşam Merkezlerini ilimize kazandırmıştık. Doğum günü, mevlit, toplantı, öğrenci kardeşlerimizin eğitim faaliyetleri, sivil toplum kuruluşlarının seminer gibi etkinliklerini gerçekleştirmiş olduğu yaşam merkezlerimiz halkımız tarafından çok beğenildi. Gelen talepler üzerine bu projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. 2019-2024 yıllarını kapsayan dönemde Gölbucağı ve Hürriyet Yaşam Merkezleri projelerimiz vardı. İçinde Hürriyet Mahallesi Muhtarlık bürosunu da bulunduran Hürriyet Yaşam Merkezi projemizi 4 Ocak 2020 Cumartesi düzenleyeceğimiz açılış töreni ile halkımızın hizmetine sunacağız. Bartın Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık gelecek hizmetleri vermeye ve hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına götürmeye devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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