Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı - Son Dakika

Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı

24.10.2020 10:47
Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ziraat Odası başkanlarını Sarısu Gençlik Kampında, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi ise Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ziraat Odası başkanlarını Sarısu Gençlik Kampında, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi ise Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nda Ziraat Odası başkanlarını ağırlayarak hem çiftçi ve üretici vatandaşların dertleri hakkında çözüm önerilerinde bulunurken hem de başkanlara Sarısu Gençlik Kampı'nı tanıttı. Ziraat Odası başkanlarına özel düzenlenen geceye, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Eksen, Derince Ziraat Odası Başkanı İsmail Demir, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Kartepe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türker ve Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı katılım sağladı.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Çiftçimize, üreticimize fayda sağlayacak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın tarıma önem vermesini istiyoruz. Kendi tarım arazilerimizi ekip biçmeye başlayarak sosyal desteğe ihtiyacı olan insanlara bir faydamız olsun dedik. Buradan oluşturacağımız doğal ürünlerimiz, fidelerimiz, tohumlarımızla çiftçi ve üreticilerimize destek vermek istiyoruz. Bunu da kooperatif bilinci ile yapmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken işi bilenlerle yürümek istedik. Başkanımızla devamlı istişare içerisindeydik. Toprağın içinden gelen insanla yapılan iş daha kıymetli, daha yerli yerinde oldu. Sarısu'da başkan ve yöneticilerimizi ailesiyle beraber ağırlamak istedik, bu vesile ile bir araya geldik. Hem Sarısu Gençlik Kampımızı sizlere tanıtmak hem de hasbihal etmek istedik. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Hürriyet daha sonra Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İzmit Karabaabdülbaki Mahallesi'nde bulunan engelli bireylerin üretim alanında yer almasını sağlayan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'de ağırladı. Ziyarette Başkan Hürriyet, misafirleri ile birlikte atölyeleri inceledi. Üretim alanında çalışan engelli bireylerle vakit geçiren Hürriyet ve beraberindekiler, daha sonrasında İzmit Belediyesi hizmet binasında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. - KOCAELİ

Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı
Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı
Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı
Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı

Fatma Kaplan Hürriyet, Ziraat Odası, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor 20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor         
08:46
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu         
20:22
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 11:10:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei