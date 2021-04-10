Hürriyet, muhtarların sorunlarını dinledi - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe genelinde yapıacak hizmetlerin adil olması amacıyla muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe merkezinden kırsal mahallelere kadar her alana hizmetin eşit şartlarda ulaştırılması amacıyla muhtarlarla fikir alışverişini sürdürüyor.. Bu kapsamda Hürriyet, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Geniş kapsamlı toplantıya muhtarların yanı sıra İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları, koordinatörler ve birim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, "Ramazan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak ve sizlerin bu konuda bize edeceğiniz yardımlar, öneriler kıymetli. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için bize yapacağınız yönlendirmeleri önemsiyoruz. Mahallelilerimiz acil ihtiyaçları ve istekleri konusunda bize ileteceklerini not alarak sizleri bilgilendirmek ve en kısa sürede dönüş yapmak istiyoruz. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz de sizleri bilgilendirmek için buradalar. Kendi programımızı sizlere iletelim sizler de mahallenizdeki vatandaşlara iletin istiyoruz" dedi.

Başkan Hürriyet konuşmasının ardından tüm muhtarlara tek tek söz vererek, mahallelerdeki ihtiyaçları dinledi. Notlarını alan Hürriyet, birim müdürleri ve başkan yardımcıları ile birlikte, programlarında olan ve muhtarların istekleri doğrultusunda programlarına ekledikleri proje ve çalışmaları detaylarıyla aktardılar.

Muhtarlar, kendileriyle sık sık bir araya geldiği, fikirlerini önemsediği için duyduğu memnuniyeti ifade ederlerken, özellikle son yılların en yoğun kar yağışının yaşadığı 2021 yılında, karla mücadelede sarf ettikleri emek için Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler. - KOCAELİ