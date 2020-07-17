Hürriyet, özel çocukları yüzme havuzuyla sevindirdi - Son Dakika

Hürriyet, özel çocukları yüzme havuzuyla sevindirdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait kapalı yüzme havuzunu özel gereksinimli çocuklara açtı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait kapalı yüzme havuzunu özel gereksinimli çocuklara açtı.

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İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde evlerinde kalan özel gereksinimli çocukların yüzme sporu yaparak bu zor süreci atlatmaları konusunda onlara yardımcı oluyor. Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Otizm Spor Kulübü Derneği'nin talebine anında cevap vererek, yarı olimpik yüzme havuzunu özel gereksinimli çocuklara açtı. Özel çocuklar, İzmit Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzunda antrenman yaparak zihinsel ve fiziksel anlamda sağlıklı bir yapıya kavuşuyor.


Özel çocuklar, Tepeköy Mahallesi'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda salı ve perşembe günleri 9.30-10.30 saatleri arasında İzmit Otizm Spor Kulübü'nün uzman eğitmenlerinden birebir yüzme eğitimi alıyor. İzmit Otizm Spor Kulübü'nün Türkiye ve Avrupa şampiyonu sporcusu Ege Deniz de yüzme şampiyonalarına İzmit Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzunda hazırlanıyor.


Hizmet için teşekkür eden İzmit Otizm Spor Kulübü Başkanı Serkan Yüksekkaya yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde çocuklar evlerinde kaldıkları için spor yapamadıklarından dolayı çok sıkıldı. Belediye Başkanımız bize bu konuda çok yardımcı olarak müracaatımızı kabul etti. Yüzme eğitimlerine tekrar başladık. Çocuklar burada yüzme öğreniyorlar, antrenmanlarını yapıyorlar, enerjilerini atıyorlar ve sosyalleşiyorlar." dedi. - KOCAELİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hürriyet, özel çocukları yüzme havuzuyla sevindirdi - Son Dakika
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