Hürriyet'ten duraklarda bekleyenlere çay poğaça
1 saat önce
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işe gitmek için duraklarda servis aracı bekleyen vatandaşlara poğaça ve çay ikram etti.
İzmit
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
, işe gitmek için duraklarda servis aracı bekleyen vatandaşlara poğaça ve çay ikram etti.
Belediye başkan adaylığında başlattığı geleneği bozmayan Başkan Hürriyet, sabah erken saatlerde Turan Güneş
Caddesi Bekirdere mevkiinde otobüs duraklarındaki vatandaşları ziyaret etti. Hürriyet'e birim müdürleri de eşlik etti. Duraklarda bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Hürriyet çay poğaça ikramında bulundu. İkramlardan memnun olan vatandaşlar ise Başkan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ
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