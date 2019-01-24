Son Dakika Haberleri: Hürriyet'ten Müjdeli Haber

Hürriyet'ten Müjdeli Haber

48 dakika önce

Transfer tahtasını açılabilmek için imza toplayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Hürriyet Gücer'den de imza alındığını duyurdu.

Hürriyet'ten Müjdeli Haber, System.String[]
Transfer tahtasını açılabilmek için imza toplayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Hürriyet Gücer'den de imza alındığını duyurdu.

Eskişehirspor transfer tahtasını açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehirspor'da dün gece saatlerinde Hürriyet Gücer heyecanı yaşadı. Edinilen bilgilere göre Giresunspor maçının ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın bahsettiği imza vermeyen 2 kişiden birisi Hürriyet'ti. Siyah kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirsporumuzun ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehispor Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, Hürriyet Gücer'in ablası Ulviye Gücer ile bir araya gelip, kaptan Hürriyet Gücer'den muvafakat belgesi almışlardır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:24 Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Hürriyet Gücer, Hürriyet, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cleveland'da Oynayan Cedi Osman, 25 Sayı ile Kariyer Rekoru Kırdı Maçta Sakatlanan PSG'li Neymar, Sahadan Ağlayarak Çıktı

Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Avustralya'ya Transfer Oldu Fenerbahçeli Eski Yönetici Müjdeyi Verdi: Serdar Aziz Tamam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:12:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürriyet'ten Müjdeli Haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]