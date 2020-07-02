Hürriyet yazarı, Deniz Bulutsuz'un darp edilmesi sonrası sessiz kalan ünlülere seslendi - Son Dakika

Hürriyet yazarı, Deniz Bulutsuz'un darp edilmesi sonrası sessiz kalan ünlülere seslendi

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Ozan Güven tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz olayına sessiz kalan ünlülere göndermede bulundu

Daha önce Defne Samyeli hakkında yazdığı bir yazı yüzünden bir çok ünlü isim tarafından tepki alan Mehmet Üstündağ, yaptığı paylaşımda "Kadın haklarını savunma adı altında sözde kadın savunucuları önce kendi haklarını savursunlar. Klavye delikanlılığı yapanlar Deniz Bulutsuz'a karşı yapılan şiddete sesleri çıkmadı daha. Bakalım ne zaman sesleri çıkacak. Bekliyorum..." ifadelerini kullandı.

Mehmet Üstündağ'ın yazdığı yazıdan dolayı başta Hadise, Gonca Vuslateri, Berrak Tüzünataç ve Ayşe Özyılmazel olmak üzere çok sayıda ünlü isim tepki göstermişti.& ; & ; & ;

Mehmet Üstündağ, Deniz Bulutsuz, Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:39 

Son Dakika Magazin Hürriyet yazarı, Deniz Bulutsuz'un darp edilmesi sonrası sessiz kalan ünlülere seslendi - Son Dakika Magazin
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