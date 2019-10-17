Hürser Tekinoktay, Çarşı'ya indi
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Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Çarşı'da esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Çarşı'da esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.
Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, kesinleşmiş yönetim kurulu listesini, Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar'a teslim ettikten sonra Çarşı'yı gezdi. Tekinoktay'ın esnaf ziyaretlerinde vatandaşların ilgisi dikkat çekti. - İSTANBUL
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