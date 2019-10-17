Son Dakika Haberleri: Hürser Tekinoktay, Çarşı'ya indi
Son Dakika Spor Hürser Tekinoktay, Çarşı'ya indi

Hürser Tekinoktay, Çarşı'ya indi

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Çarşı'da esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.

Hürser Tekinoktay, Çarşı'ya indi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, Çarşı'da esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.


Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, kesinleşmiş yönetim kurulu listesini, Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar'a teslim ettikten sonra Çarşı'yı gezdi. Tekinoktay'ın esnaf ziyaretlerinde vatandaşların ilgisi dikkat çekti. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
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