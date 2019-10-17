Son Dakika Haberleri: Hürser Tekinoktay: "Londra'da işler böyle yürüyormuş"
Son Dakika Spor Hürser Tekinoktay: 'Londra'da işler böyle yürüyormuş'

Hürser Tekinoktay: "Londra'da işler böyle yürüyormuş"

24 dakika önce

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan adaylarından İsmail Ünal, Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'yle yemekte buluştu.

Hürser Tekinoktay:

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan adaylarından İsmail Ünal, Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'yle yemekte buluştu. Ancak Yamantürk'ün, bir önceki seçimde Fikret Orman'a karşı aday olan ve bu seçimde de Orman'ın istifa açıklamasını yapmasının hemen ardından başkanlığa aday olduğunu açıklayan Hürser Tekinoktay'ı yemeğe davet etmediği öğrenildi.


Konuyla ilgili olarak çok kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, kendisinin yemeğe davet edilmediğini belirterek, "Kendilerine afiyet olsun diyorum. Demek ki Londra'da işler bu şekilde yürüyormuş" dedi.


Tekinoktay bu açıklamasıyla mayıs ayında Tevfik Yamantürk'ün Londra teamülleriyle ilgili yaptığı açıklamaya da atıfta bulundu.

Tevfik Yamantürk, Ahmet Nur Çebi, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum
Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'ya destek olacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 00:46:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hürser Tekinoktay: "Londra'da işler böyle yürüyormuş"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]