Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı-2

TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk
hastaneye kaldırıldı. 89 yıl yaşındaki Cindoruk'un bir süredir sağlık sorunları olduğu belirtildi. Hüsamettin Cindoruk sağlık durumuyla ilgili hastaneden henüz açıklama yapılmadı. . İş adamı Necmeddin Kocataş, özel bir hastanede yatan Cindoruk'u ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, "Eski bir ağabeyim. Gittim yukarıya, odada ziyaret ettim. Beni görünce 'Nereden çıktın' dedi. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. Rahatsızlığı nedir diye bir sinyal alamadım ama iyi gördüm" dedi.
Hüsamettin Cindoruk, Güncel, Son Dakika
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