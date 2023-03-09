Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı-2 - Son Dakika
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Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı-2

09.03.2023 19:20

TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı.

TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. 89 yıl yaşındaki Cindoruk'un bir süredir sağlık sorunları olduğu belirtildi. Hüsamettin Cindoruk sağlık durumuyla ilgili hastaneden henüz açıklama yapılmadı. . İş adamı Necmeddin Kocataş, özel bir hastanede yatan Cindoruk'u ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan  Kocataş, "Eski bir ağabeyim. Gittim yukarıya, odada ziyaret ettim. Beni görünce 'Nereden çıktın' dedi. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. Rahatsızlığı nedir diye bir sinyal alamadım ama iyi gördüm" dedi.


Kaynak: DHA
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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Hüsamettin Cindoruk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı-2 - Son Dakika

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