Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" sergisi AKM'de açıldı - Son Dakika
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Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" sergisi AKM'de açıldı

30.05.2022 21:22
Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" sergisi AKM'de açıldı

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 44. kişisel sergisi "Ayağımdaki Diken", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 44. kişisel sergisi "Ayağımdaki Diken", Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Bellek, göç ve varoluş kavramları ekseninde Koçan'ın kendi yaşamının izini sürdüğü sergi, heykel, resim ve yerleştirmelerden oluşuyor.

Sergi, 28 Temmuz'a kadar AKM Galeri'de görülebilecek.

"Gençler Yolda"

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ayrıca "Gençler Yolda" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nin birçok bölümüne yayılıyor.

Sergi, genç sanatçıların üretimlerinden bir bölümü 2018-2022 yıllarında üretilmiş, bir bölümü daha önce farklı sergilerde görülmüş, bir bölümü hiç gösterilmemiş işlerden oluşuyor.

Sergi, festival boyunca AKM'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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Kaynak: AA

Hüsamettin Koçan, Baksı Müzesi, Beyoğlu, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüsamettin Koçan'ın 'Ayağımdaki Diken' sergisi AKM'de açıldı - Son Dakika


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