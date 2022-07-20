Hüsamettin Koçan, sanatseverlerle "Ayağımdaki Diken" sergisini gezdi

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, 44. kişisel sergisi "Ayağımdaki Diken"i sergiyi ziyaret edenlerle gezdi.

Koçan'ın 70. yaşı vesilesiyle 2017'de hayata geçirdiği ve Bayburt'un Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi'nde açılan sergi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverleri ağırlıyor.

Sergiyi gezerken bir yandan da eserleri anlatan Koçan, serginin Anadolu'dan merkeze bir öneri olarak geldiğini dile getirdi.

Hüsamettin Koçan, İstanbul'un çok kaliteli bir izleyiciye sahip olduğuna işaret ederek, "Sergiye günlük ortalama 400-500 kişilik ziyaretçi alıyoruz ama çok ilgili kişiler. Sergiyi burada açmaktan dolayı son derece mutlu oldum." diye konuştu.

AKM'de bir sergi açmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunun altını çizen Koçan, "Bu bina, AKM benim için çok değerli. AKM'nin anlamı şudur: 'Devletimizin modernist kültür politikası yansıtılmıştır ve burada sürdürülmüştür.' AKM'ye Taksim'in gerçek ruhu katıldı diyebilirim. Buradaki emeği saygıyla destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bellek, göç ve varoluş kavramları ekseninde Koçan'ın kendi yaşamının izini sürdüğü sergi, heykel, resim ve yerleştirmelerden oluşuyor.

Koçan'ın rehberliğinde 27 Temmuz'da, bir sergi turu düzenlenecek. Sergi, 28 Temmuz'a kadar AKM Galeri'de görülebilecek.