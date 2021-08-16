Hüsamettin "Tut"tu! Diagne'ye yaptığı müdahaleyle kırmızı kart görmesi alay konusu oldu

Galatasaray- Giresunspor maçında sarı-kırmızılıların 44. dakikada kazandığı penaltı sosyal medyada gündeme oturdu. Penaltıya sebebiyet veren futbolcu Hüsamettin Tut'la ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

HÜSAMETTİN'İN MÜDAHALESİ ABARTILI BULUNDU

Mücadelenin 44. dakikasında Hüsamettin Tut, gole giden Diagne'nin omuzundan ve boynundan tutarak yere düşürdü ve penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıya gole çeviren Cicaldau farkı 2'ye çıkarırken deneyimli futbolcu Hüsamettin Tut sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 30 yaşındaki futbolcunun soyadıyla ilgili espriler yapan kullanıcılar, yapılan müdahaleyi çok abartılı buldu.