Hüseyim Çimşir'den şampiyonluk açıklaması: 'Pes etmeyeceğiz' - Son Dakika

Hüseyim Çimşir'den şampiyonluk açıklaması: 'Pes etmeyeceğiz'

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Antalyaspor maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Antalyaspor maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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İşte Hüseyin Çimşir'in açıklamaları;


Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz! Pandemiden sonra içerde oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık, Antalyaspor karşısında da böyle oldu. Antalyaspor'un orta sahası dinamik, bize sorun çıkarttı.



Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakta sorun yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Alınan bir puan, kaybedilen 2 puan var, bu maçı kazanmamız gerekiyor. Üç maç kaldı ve üç maç içerisinde yaşayıp göreceğiz

Trabzonspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:09 

Son Dakika Spor Hüseyim Çimşir'den şampiyonluk açıklaması: 'Pes etmeyeceğiz' - Son Dakika Spor
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