Hüseyin Altuğ Taş, Niğde Anadolu'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Altuğ Taş, Niğde Anadolu'da - Son Dakika Spor

Hüseyin Altuğ Taş, Niğde Anadolu'da

6 saat önce

Galatasaray altyapısında yetişen ve sezonun ilk devresini Bodrumspor'da geçiren Hüseyin Altuğ Taş, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu FK ile sözleşme imzaladı.

Hüseyin Altuğ Taş, Niğde Anadolu'da, System.String[]

Galatasaray altyapısında yetişen ve sezonun ilk devresini Bodrumspor'da geçiren Hüseyin Altuğ Taş, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu FK ile sözleşme imzaladı.


Galatasaray'ın altyapısında futbola başlayan, Başakşehir, Sakaryaspor, Bandırmaspor'da oynayan ve son olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu FK ile anlaştı. Mavi-kırmızılı takımla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Taş, değişik yaş kategorilerinde de 30 kez milli formayı terletti. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Altuğ Taş, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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