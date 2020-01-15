Hüseyin Altuğ Taş, Niğde Anadolu'da

Galatasaray altyapısında yetişen ve sezonun ilk devresini Bodrumspor'da geçiren Hüseyin Altuğ Taş, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu FK ile sözleşme imzaladı.



Galatasaray'ın altyapısında futbola başlayan, Başakşehir, Sakaryaspor, Bandırmaspor'da oynayan ve son olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu FK ile anlaştı. Mavi-kırmızılı takımla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Taş, değişik yaş kategorilerinde de 30 kez milli formayı terletti. - İSTANBUL