Hüseyin Baş: Bizimkiler Petrol Aramayı Google'a 'Petrol' Yazarak Yapsalar Daha Çok İş Yapmış Olurlardı - Son Dakika
Üye Girişi

Hüseyin Baş: Bizimkiler Petrol Aramayı Google'a 'Petrol' Yazarak Yapsalar Daha Çok İş Yapmış Olurlardı

30.05.2022 18:03
Hüseyin Baş: Bizimkiler Petrol Aramayı Google'a 'Petrol' Yazarak Yapsalar Daha Çok İş Yapmış Olurlardı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’deki petrol arama çalışmalarının yetersizliğine dikkat çekerek, “Bizimkiler petrol aramayı Google’a ‘petrol’ yazarak yapsalar daha çok iş yapmış olurlardı” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'deki petrol arama çalışmalarının yetersizliğine dikkat çekerek, "Bizimkiler petrol aramayı Google'a 'petrol' yazarak yapsalar daha çok iş yapmış olurlardı" dedi.

Hüseyin Baş, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Türkiye'de son 20 yılda yaklaşık bin 300 petrol sondaj kuyusu açıldığını, buna karşılık ABD'nin Texas eyaletinde sadece 2018 yılında açılan kuyu sayısının 20 bin olduğunu belirtti. Baş, paylaşımında şunları kaydetti:

" TPAO, son 20 yılda yaklaşık bin 300 petrol sondaj kuyusu açtı. ABD'nin Texas eyaletinde sadece 2018 yılında 20 bin arama kuyusu açıldı. Bizimkiler petrol aramayı Google'a 'petrol' yazarak yapsalar daha çok iş yapmış olurlardı."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Hüseyin Baş, Türkiye, Google, Petrol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: Bizimkiler Petrol Aramayı Google'a 'Petrol' Yazarak Yapsalar Daha Çok İş Yapmış Olurlardı - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Hüseyin Baş: Bizimkiler Petrol Aramayı Google'a 'Petrol' Yazarak Yapsalar Daha Çok İş Yapmış Olurlardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement