Hüseyin Baş: "Kızılay'ın 140 Bin Liraya Sattığı Çadırı Biz 32 Bin Liraya Aldık" - Son Dakika
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Hüseyin Baş: "Kızılay'ın 140 Bin Liraya Sattığı Çadırı Biz 32 Bin Liraya Aldık"

11.03.2023 18:00

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Kızılay’ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32 bin liraya aldık. Faturasını göstereceğiz. Bir de bize 'O fiyata alamazsınız' diyorlar. Çadırlar burada işte. Kaç metrekare bunlar, 98 metrekare. Tarihe kayıt düşsün. Kızılay aynı çadırı 140 bin liraya sattı, yazık” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, " Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32 bin liraya aldık. Faturasını göstereceğiz. Bir de bize 'O fiyata alamazsınız' diyorlar. Çadırlar burada işte. Kaç metrekare bunlar, 98 metrekare. Tarihe kayıt düşsün. Kızılay aynı çadırı 140 bin liraya sattı, yazık" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, deprem bölgelerini ziyareti kapsamında Malatya'da incelemelerde bulundu. Malatya'da partisinin kurduğu çadırlarda depremzedelerle sohbet eden BTP lideri, şunları söyledi:

"BİZ 32 BİNE ALDIK, KIZILAY AYNI ÇADIRI 140 BİNE SATTI, YAZIK"

"Biz bunları 32 bin liraya aldık. Faturasını göstereceğiz. Bir de bize 'O fiyata alamazsınız' diyorlar. Çadırlar burada işte. Kaç metrekare bunlar, 98 metrekare. Tarihe kayıt düşsün. Kızılay aynı çadırı 140 bin liraya sattı, yazık.

"MESLEK ERBABI İNSANLAR ŞEHİRLERİ TERK EDİYOR"

Meslek erbabı insanlar şehri terk ediyor, çünkü bu insanlar el işçiliği ile para kazanabilir. Bir yerde bir iş yapacaklar ki para kazansınlar, bunlar memur değil, sabit gelirleri yok, emekli değiller. Şimdi buraları terk edenler, Hatay'ı, Maraş'ı, Diyarbakır'ı, Elazığ'ı, Malatya'yı terk edenler gidecekler Antalya'da, Mersin'de, Muğla'da, İstanbul'da, Ankara'da bir yerlerde hayat kuracaklar. Burada 1- 2 sene sonra hayatını kurup bir çevre oluşturduklarında sen buraya yeni bir şehir inşa ettiğinde bile geri dönmeyecekler. Bu sefer ne olacak? Malatya'nın bundan sonraki kalkınma hızı çok daha yavaşlayacak, Maraş'ınki yavaşlayacak, Hatay'ınki yavaşlayacak.

"DEVLET VATANDAŞA MADDİ DESTEKTE BULANARAK 'ŞEHİRLRİNİZİ TERK ETMEYİN' DEMELİ"

Zincir halinde büyük bir ekonomik problem bizi bekliyor. Bu kontrol edilemez bir durum. Aslında bunu önlemenin kolay yolları var. Devlet şu anda herkese geliri nispetinde bir destekte bulunacak, herkesin sigortasını kendisi devlet olarak üstlenmiş olacak. Onlara hem gelir desteği hem kira desteği hem yaşam desteği adı altında ödemelerini yapacak ve insanlara, 'Şehirlerinizi terk etmeyin' diyecek. Bu insanları konteynerlere yerleştirecekler ve 'Belli bir süre burada idare edeceğiz, ondan sonra evlerinizi vereceğiz, hiçbir kaybınız olmayacak' diyecekler. Bu temin edilebilirse hayat devam eder.

"BÖYLE BECERİKSİZLİK OLUR MU?"

Bir konteynerde ne var ki, bir tane konteyner ya. Bunu becerip millete veremediler, milleti alıp boş evlere yerleştiremediler. Böyle bir cehalet, beceriksizlik olur mu? ve bu insanlar 20 senedir bu ülkeyi yönetecek, şimdi ağa baba gibi azıcık eleştirince fırça yiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Ama vatandaşın da bunu artık fark etmesi lazım. Bize bu müstahak mı yani, biz bunu yaşayacak insanlar mıyız?"

Kaynak: ANKA
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BTP Genel Başkanı Baş: Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32 bin liraya aldık BTP Genel Başkanı Baş: Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32 bin liraya aldık Hüseyin Baş, Kahramanmaraş'ta Depremzedeleri Ziyaret Etti: 'Burada Yapılacak Olan Evler İnsanlara Parayla Satılamaz. Bu Bir Mecburiyettir, Bir Haktır' Hüseyin Baş, Kahramanmaraş'ta Depremzedeleri Ziyaret Etti: 'Burada Yapılacak Olan Evler İnsanlara Parayla Satılamaz. Bu Bir Mecburiyettir, Bir Haktır'

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Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: 'Kızılay'ın 140 Bin Liraya Sattığı Çadırı Biz 32 Bin Liraya Aldık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hüseyin Baş: "Kızılay'ın 140 Bin Liraya Sattığı Çadırı Biz 32 Bin Liraya Aldık" - Son Dakika
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