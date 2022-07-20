Hüseyin Baş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Bana Konuk Garantisi Versin Köydeki Arsanı Kiralayıp Otel Yapayım"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yap-işlet-devret modeli üzerinden iktidarı eleştirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın babadan atadan kalma köyde muhakkak bir yeri vardır. Bana burayı 20 yıllığına kiralasın, ben de onun yerine bir otel yapayım. 500 odalı otel için Cumhurbaşkanımız bana 'en az 400 konuk her gece konaklayacak' diye garanti versin. Kimse konaklamasa da 400 konuğun parasını ödesin. 20 yıl sonra ben de bilabedel Cumhurbaşkanımıza köydeki otelini devredeyim" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Meltem TV'de Gülgün Feyman'ın sunduğu Özel Gündem programında yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeleri eleştirdi. Baş, "Geçiş garantili köprü ne demek?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teklifte bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın babadan atadan kalma köyde muhakkak bir yeri vardır. Bana burayı 20 yıllığına kiralasın, ben de onun yerine bir otel yapayım. Otelimiz 500 odalı olsun. Bu 500 odalı otel için Cumhurbaşkanımız bana 'en az 400 konuk her gece konaklayacak' diye garanti versin. Ben burayı 20 sene işleteyim, kimse konaklamasa da 400 konuğun parasını ödesin her gün ve 20 yıl sonra ben de bilabedel Cumhurbaşkanımıza köydeki otelini devredeyim, açık çağrı yapıyorum. Yap-işlet-devret bu işte.

"ELİNİZDEKİNİ YAVAŞÇA YERE BIRAKIN"

Cumhurbaşkanımıza ve bugün ülkede yaşlanmış siyasete çağrım şu: Elinizdekini yavaşta yere bırakın."