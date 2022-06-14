Hüseyin Baş: "Türkiye İnsanların Yaşadığı Değil, Hayatta Kalmaya Çalıştığı Bir Yer Haline Getirildi" - Son Dakika
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Hüseyin Baş: "Türkiye İnsanların Yaşadığı Değil, Hayatta Kalmaya Çalıştığı Bir Yer Haline Getirildi"

14.06.2022 16:55
Hüseyin Baş: "Türkiye İnsanların Yaşadığı Değil, Hayatta Kalmaya Çalıştığı Bir Yer Haline Getirildi"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından “Türkiye insanların yaşadığı değil, hayatta kalmaya çalıştığı bir yer haline getirildi. Halkına IBAN veren değil, halkından IBAN isteyen bir hükümet lazım” açıklaması yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından "Türkiye insanların yaşadığı değil, hayatta kalmaya çalıştığı bir yer haline getirildi. Halkına IBAN veren değil, halkından IBAN isteyen bir hükümet lazım" açıklaması yaptı.

Türkiye genelinde 'Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli" başlığıyla programlar düzenleyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ülke gündemiyle ilgili sosyal medya hesabından da açıklamalarını sürdürüyor. Baş, dün yaptığı paylaşımlarda "Türkiye insanların yaşadığı değil, hayatta kalmaya çalıştığı bir yer haline getirildi. Halkına IBAN veren değil halkından IBAN isteyen bir hükümet lazım" dedi.

Twitter üzerinden takipçileriyle de sohbet eden Baş, fiyat artışlarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu fiyat artışları veya işte piyasadaki pahalılığın sebebi aslında küçük esnafın fiyatlara zam yapması değil. Bu tip yerler, dükkanlar aslında ekonominin temelini oluşturuyor. Piyasa döngüsünün temelini oluşturuyor. Fiyat artışları nereden kaynaklanıyor diye baktığımız zaman yukarıda büyük tekellerin kazandığı parayı yeterli görmeyişi ve bizim cebimizdeki paraya göz dikmelerinin sonucu olarak maliyetler yükseliyor. Bu maliyetlerin yükselmesi sonucu olarak bizim o esnaf dediğimiz ayakta kalabilmek için fiyatlara sürekli zam yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir döngüden çıkamıyoruz biz. Yani bugün ekmeğe gelen zammın sebebi fırıncı değil. Sebep buğday fiyatlarının artması, lojistik fiyatlarının artması, yakıtlara işte petrole, doğalgaza ve mazota gelen zamlar…"

Türkiye'nin buğday yetiştiren bir ülkeden yanlış politikalar sonucunda buğday ithal eden bir ülkeye dönüştüğünü belirten Hüseyin Baş, şöyle devam etti:

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CUMHURİYET, PORTAKAL SATARAK FABRİKA KURMUŞTUR"

"Burada sebebi ve sorumluluğu küçük esnafta aramaktansa bizim yönetim tarzımızın, bizim mantalitemizin değişmesi lazım. Bunu değiştirmediğimiz sürece bu zamlarla biz her zaman mücadele etmek durumunda kalacağız. Şöyle örnek verelim; Ukrayna ile Rusya savaşta olan iki ülke ve bunlar bizim buğday ithal ettiğimiz devletler. Bu ülkelerden biz buğday bekliyoruz, hatta hatırlıyorsunuz işte davul zurna ile ayçiçeği yağının gemilerle gelmesini kutladık. Biz böyle bir duruma geldik. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, portakal satarak fabrika kurmuştur. Şimdi fabrikalarımızı satıp yurt dışından buğday bekler hale geldik. Zamların temelinde bu yatıyor."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: 'Türkiye İnsanların Yaşadığı Değil, Hayatta Kalmaya Çalıştığı Bir Yer Haline Getirildi' - Son Dakika

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