Hüseyin Baş: "Yalan Haberin İçinde, Diplomasının Olup Olmadığı Belli Olmayan Birinin 'Ben Ekonomistim' Demesi Var Mı?" - Son Dakika
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Hüseyin Baş: "Yalan Haberin İçinde, Diplomasının Olup Olmadığı Belli Olmayan Birinin 'Ben Ekonomistim' Demesi Var Mı?"

07.10.2022 14:52

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, TBMM’de görüşmeleri devam eden “sansür yasası” teklifine ilişkin, “Yalan haberin içinde mesela ‘Lozan'da gizli madde var’ diyenler de yargılanacak mı? Yalan haber diyorsunuz, 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı'nın 1950 yılında geçilen çok partili sisteme ‘Biz tek partili sisteminden çok çektik’ demesi de var mı? Yalan haberin içinde, diploması bile olup olmadığı belli olmayan birinin ‘Ben ekonomistim’ demesi de var mı?” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, TBMM'de görüşmeleri devam eden "sansür yasası" teklifine ilişkin, "Yalan haberin içinde mesela 'Lozan'da gizli madde var' diyenler de yargılanacak mı? Yalan haber diyorsunuz, 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı'nın 1950 yılında geçilen çok partili sisteme 'Biz tek partili sisteminden çok çektik' demesi de var mı? Yalan haberin içinde, diploması bile olup olmadığı belli olmayan birinin 'Ben ekonomistim' demesi de var mı?" dedi.

BTP Genel Başkanı Baş, sosyal medya hesabından kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar ve hapis cezaları öngören kanun teklifine ilişkin açıklamaların bulunduğu bir video paylaştı. Baş, şunları kaydetti:

"Yalan haber yayanlar cezalandırılacakmış. Dedim 'Yalan haber yayan düşünsün'. Mesela yalan haberin içinde, 'Camiler yakıldı' var mı? Yalan haberin içinde kendisi iktidar olmadan 20 sene önce açılmış üniversitenin açılışını yapmak, 'Bu üniversiteyi biz açtık' demek var mı?

Yalan haberin içinde mesela 'Lozan'da gizli madde var' diyenler de yargılanacak mı? Yalan haber diyorsunuz, 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı'nın 1950 yılında geçilen çok partili sisteme 'Biz tek partili sisteminden çok çektik' demesi de var mı? Yalan haberin içinde, diploması bile olup olmadığı belli olmayan birinin 'Ben ekonomistim' demesi de var mı?"

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: 'Yalan Haberin İçinde, Diplomasının Olup Olmadığı Belli Olmayan Birinin 'Ben Ekonomistim' Demesi Var Mı?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüseyin Baş: "Yalan Haberin İçinde, Diplomasının Olup Olmadığı Belli Olmayan Birinin 'Ben Ekonomistim' Demesi Var Mı?" - Son Dakika
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