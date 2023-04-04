Hüseyin Başaran: "İzmir'de yeni trend: Bubble Tea"

İzmirli gençlerin radarına giren "Bubble Tea", farklı tarifleri ve renkli sunumlarıyla dikkat çeken Tayvan menşeli bir içecek. Bubble Tea odaklı konsept mağazasıyla bu içeceği yaygınlaştırmayı hedefleyen Freelance Group'un Kurucusu Hüseyin Başaran, Bubble Tea hakkında bilgiler paylaştı ve içeçek sektörünün dinamiklerini değerlendirdi.

Bubble Tea nedir ve nasıl hazırlanır?

Lokma, süt mısır, çiğ köfte, kahve derken şimdi de İzmir'de gençlerin tercihi haline gelen Bubble Tea, trendleri zorluyor.

Bubble Tea, 1980'lerde Tayvan'da ortaya çıkan ve son yıllarda dünya genelinde popülerleşen bir içecek. Çay, süt veya kahve bazlı hazırlanabilen bu içeceğe, renkli ve tatlı jöle topları eşlik ediyor. Bu toplar "boba" veya "tapyoka incileri" olarak biliniyor. Nişasta bazlı bu küçük toplar, içeceğe renk, tat ve dokusal zenginlik katıyor. Tapyoka nişastası, doğal nişasta açısından çok zengin bir karbonhidrat ürünü ve glüten içermiyor.

Bubble Tea'nin hazırlanışı birkaç adımdan oluşuyor:

Tapyoka incilerinin hazırlanması: İçeceğe "bubble" adının verilmesine sebep olan tapyoka incilerini hazırlamak için öncelikle tapyoka unu, su ve şeker karışımlı bir hamur hazırlanır. Hamurdan yapılan küçük toplar kaynar suda pişirildikten sonra soğuk suda bekletilir.

Çay veya kahve demlenmesi: İçeceğin temel bileşenini oluşturan çay veya kahve demlenir.

Süt veya şurup ilavesi: Çay veya kahvenin içine süt veya istenen aromayı içeren şurup ilave edilir.

"Bubble" eklenmesi: İçeceğin içine az miktarda tapyoka incisi eklenir.

Sunum: Hazırlanan Bubble Tea, renkli bardaklar veya cam kavanozlarda sunulur ve özel olarak tasarlanmış geniş pipetlerle servis edilir.

Bubble Tea pek çok çeşide sahip. İçeceğin bileşenleri kişisel tercihlere göre değiştirilebilir.Kişisel zevklere göre özelleştirilebilme özelliği, içeceğin gençler arasında hızla popülerleşmesine sebep oluyor.

Sosyal medya Bubble Tea'nin popülerliğini artırıyor

İzmir'de kısa sürede büyük ilgi gören Bubble Tea'nin sektörün dinamiklerini değiştireceği düşünülüyor. Çünkü gençlerin dinamik ve yenilikçi ruhlarına hitap eden bu içecek, damak zevkine göre kişiselleştirilebiliyor ve birçok çeşidi bulunuyor. Gençlerin yeni deneyimlere açık oldukları için her seferinde farklı bir Bubble Tea çeşidini denemeleriyle birlikte tercihlerini sosyal medyada takipçileriyle paylaşması ise bu içeceğin ününe ün katıyor. Sosyal medyada paylaşılan renkli ve ilginç sunumlar, organik pazarlamanın kapılarını aralıyor.

Bubble Tea'nin adresi İzmir Bornova oldu

İzmir'in genç nüfusu ve yeniliklere açık olması, dünyadaki trendleri ülkemize taşıyabilmek için girişimcilere de cesaret veriyor. Böyle girişim hikayesinin ürünü olarak İzmirlilerle buluşan Bubble Tea, sıradan içeceklerden farklı bir deneyim sunması ve kahve, süt, meyve suyu, şeker gibi farklı tatlarla birleştirilerek damak zevkinde keşif yolculuğuna çıkarmasıyla gençlerin ilgisini çekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yaparak üniversiteli gençlerin yoğun olduğu Bornova'da ilk Bubble Tea konseptli mekana imza attıklarını söyleyen Hüseyin Başaran, gençlerin merak ettiği bu içeceği yerelleştirmek ve kendilerine özgü bir tat oluşturmak istediklerini ifade etti. Küçükpark'ta açtıkları yeni mekanlarında taze malzemelerle hazırlanan zengin bir menü sunuyorlar. Bubble Tea gibi çok sevilen hafif ve lezzetli tatlıları Bobamag da yine kişiselleştirilebiliyor. Böylece çeşitli meyve ve çikolatalarla hazırlanan tatlı, farklı damak zevkine hitap ediyor.