Son Dakika Haberleri: Hüseyin bebeğin ölümünde 4 hastaneye inceleme
Son Dakika Güncel Hüseyin bebeğin ölümünde 4 hastaneye inceleme

Hüseyin bebeğin ölümünde 4 hastaneye inceleme

1 saat önce

Adana Sağlık Müdürlüğü, 2,5 aylık bebeğin götürüldüğü 4. hastanede teşhis konulduktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Hüseyin bebeğin ölümünde 4 hastaneye inceleme, System.String[]

Adana Sağlık Müdürlüğü, 2,5 aylık bebeğin götürüldüğü 4. hastanede teşhis konulduktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Adana'da doğduktan 25 gün sonra rahatsızlanan ancak götürüldüğü 3 hastanede teşhis konulamayan Tuğba- Emre Sarıgül çiftinin 2,5 aylık bebeği Hüseyin, 4. hastanede menenjit teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybetti. Hüseyin bebeğin K vitamini aşısı yapılmadığı için öldüğünün iddia edilmesi üzerine ailenin şikayetiyle savcılık soruşturma başlattı.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü de Hüseyin bebeğin ölümüyle ilgili, ihmali olduğu öne sürülen 2 kamu, 1 üniversite hastanesiyle bir tıp merkezi hakkında inceleme başlattı.

(İHA)

Emre Sarıgül, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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