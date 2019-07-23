Hüseyin Bulut, Göztepe'de
23 dakika önce
Göztepe, Borussia Dortmund altyapısından yetişen Hüseyin Bulut ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
Göztepe, Borussia Dortmund
altyapısından yetişen Hüseyin Bulut
ile anlaştı.
Göztepe, 1999 doğumlu genç oyuncu Hüseyin Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve son olarak 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'a takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diyoruz" denildi.
Hüseyin Bulut, Göztepe'nin Afyon
kampına dahil oldu. - İZMİR
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