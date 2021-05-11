Hüseyin Cesur; Dijital Pazarlama Ajanslarında Şeffaflık Önemlidir Diyerek Uyarılarda Bulundu - Son Dakika

2007 yılından beri, birçok kişisel ve kurumsal web sitesi tasarladıklarını söyleyen Cesur; 2014 yılında aldıkları Google Partners çözüm ortaklığı ile de Google reklamları, web geliştirme, SEO, e-posta hizmetleri gibi birçok alanda da profesyonel hizmetleri olduğunu açıkladı.

Şeffaf Hizmet Politikasıyla Her Şey Daha Profesyonel

Her müşterisine ayrı titizlik ve özen gösteren ve hizmetlerini sunarken şeffaf hizmet anlayışını her zaman uyguladıklarını söyleyen Crabs Media Dijital Ajans kurucularından Hüseyin Cesur; şeffaf hizmet anlayışıyla, müşterilerinin memnuniyetini kazanırken, web tasarımı ve diğer hizmetlerinde kullanıcı odaklı ve Google ile uyumlu olabilecek özel tasarımlı siteler oluşturduklarına vurgu yaptı.

Hizmetlerindeki şeffaflık sayesinde; hazırlanan her tasarımda, site sahiplerinin yetkilerinin kolaylaştırıldığı, kullanımının kolay olduğu, kolay kullanımlı arayüz sayesinde, birçok işlemin kolaylıkla yapılabildiğini ifade etti.

Geniş SEO Hizmet Portföyü

Kurumsal firmaların istedikleri hedef kitleye daha kolay ulaşabilmeleri, marka bilinirliğinin oluşturulabilmesi için, profesyonel web tasarımlarına ihtiyaç duyulur. Bunun yanında web sitelerinin SEO çalışmalarının da Google sıralamalarında üst sıralara ulaştırılmasında önemli olduğunu söyleyen Crabs Media Dijital Ajans kurucularından Hüseyin Celal, geniş SEO hizmetleriyle, müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi.

Müşteri portföylerinin içinde sağlık turizmi yapan firmaların da ağırlıkta olduğunu söyleyen Celal, site sağlık denetim testi yanında; Google güncelleme takibi, aylık teknik analiz, tanıtım yazılarıyla destek, kırık link kontrolü, site içi teknik analiz, anahtar kelime analizi, kod analizi, rakip ve meta analizi, blog ile destek, HTML hata kontrolü, kırık link kontrolü, mobil uyumluluk kontrolleri, periyodik sıralama kontrolleri gibi birçok farklı hizmet sunduklarının da altını çizdi.