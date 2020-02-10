Hüseyin Çimşir 11 sezon sonra bir ilk başardı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir 11 sezon sonra bir ilk başardı - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir 11 sezon sonra bir ilk başardı

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın başında 11 sezon sonra bir ilke imza attı.

Hüseyin Çimşir 11 sezon sonra bir ilk başardı, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın başında 11 sezon sonra bir ilke imza attı. Süper Lig'in en genç teknik adamı, 2008-2009 sezonundan bu yana Trabzonspor'un başında ilk üç lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.


Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Trabzonspor, rakibi karşısında dış sahada 8 yıllık galibiyet hasretine son verirken, takımın genç teknik direktörü Hüseyin Çimşir de 11 sezon sonra bir ilke imza atmayı başardı. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ardından takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, 2008-2009 sezonundan sonra Karadeniz ekibinde çıktığı ilk üç lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.


Trabzonspor, 2008-2009 sezonunda, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından 2 Mayıs 2009'da takımın başına geçen Ahmet Özen yönetiminde ilk 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra bordo-mavili takımda göreve başlayan teknik adamlar ise ilk 3 lig maçını üst üste kazanma başarası gösteremedi. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen bordo-mavililerde takımın teknik patronu Hüseyin Çimşir, çıktığı 3 Süper Lig maçında galibiyetlerle ayrılarak bir ilk de imza attı .


Karadeniz ekibinde 2008-2009 sezonundan sonra 11 teknik adam görev yaptı. Hugo Bross, Şenol Güneş, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hamİ Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arwaladze ,Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, bordo-mavili takımla çıktıkları ilk resmi süper lig maçında üst üste 3 galibiyet elde edemedi. Hami Mandıralı ve Ersun Yanal, söz konusu dönemlerde iki kez takımın başına geçseler de geldikleri dönemlerde üst üste 3 maç kazanamadılar. - TRABZON

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Ersun Yanal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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