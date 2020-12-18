Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz - Son Dakika

Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz

18.12.2020 16:29
Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacakları maçla ilgili, "Puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacakları maçla ilgili, "Puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz. Biz oraya, beyaz bayrağı kaldırarak teslim olmaya gitmiyoruz. Kazanmak, puan almak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olacak. Umut ediyorum istediğimizi, arzuladığımızı alırız" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak B.B Erzurumspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Erzurum ekibinde oyuncuların moralli oldukları gözlendi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: TESLİM OLMAYA GİTMİYORUZBeşiktaş'ın Türkiye'nin büyük takımlarından ve şampiyonluk adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyen Çimşir, "Artıları, eksileri var. Bizim her müsabakaya, her puana talip olduğumuzu daha önce söyledim. Zor bir müsabaka bunu açıkça söylememiz lazım. Biz oraya, beyaz bayrağı kaldırarak teslim olmaya gitmiyoruz. Kazanmak, puan almak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olacak. Umut ediyorum, inşallah istediğimizi, arzuladığımızı alıp buraya geliriz. Yavaş yavaş kazanma alışkanlığına sahip olmamız gerekiyor. Takım halinde kırılgan bir yapımız var. Gölü yedikten sonra problemler yaşayabiliyoruz, bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu."TEK EKSİĞİMİZ MAÇLAR NEDENİYLE ANTRENMAN YAPAMAMAK"Göreve geldikten sonra 3 lig, 1'de kupa maçı oynadıklarını hatırlatan Çimşir, ligde istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti. Kupayla başlayan galibiyetin sürecinin devam etmesi temennisinde bulunan Çimşir, "Bundan sonrasıyla ilgili devam eden süreçte istediğimiz, arzuladığımız, hedeflediğimiz bütün puanlara talip olarak bunları gerçekleştireceğiz. Kısa bir süre oldu. Biz oyuncuları dışardan tanıyorduk ama içeride yakından tanıma fırsatı bulduk. Tek eksiğimiz maçlar sebebiyle oyuncularla antrenman fırsatımız olmuyor. Bu problemi, eksikliği yaşıyoruz. İnşallah onu da en kısa sürede atlatırız" ifadelerini kullandı."ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"Takımda yaşanan olumsuzluklarla ilgili soruyu da cevaplandıran Çimşir, şunları söyledi:

"Konunun oyun tarafı var, dışarı tarafı var. Süreci başından sonuna kadar iyi hesap etmek gerekiyor. Ligde alınan 2 galibiyet var. Bunlar ligin başında ilk 3 haftada alınmış. Transferin devam ettiği süreçte rakiplerin eksik olduğu zamanlarda yapılmış, kazanılmış. Transfer bittikten sonraki süreçle alakalı problemler yaşamaya başlamışız. 3 haftadan sonra moral, motivasyon, fiziksel anlamda istenilen seviyede gözükmemiş olmamış. Bunların sebepleri nedir, kadro mühendisliği anlamında ne kadar doğru yapılmış bakıldığı zaman olumsuz giden süreç var. Bizle de devam ediyor bu süreç. Geçende söyledim 'Elimizde sihirli değnek yok.' 3 maçta, 15 günde her şeyi değiştirebilecek bir ortam gözükmüyor. Yaşananlar bahane değil. Bu bir süreç oyun anlamında, sahadaki organizasyon anlamında değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci en az hatayla transfer dönemine kadar sağlıklı şekilde götürme amacındayız."

Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz
Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz
Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz
Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz
Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz
Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir: Beşiktaş'a teslim olmaya gitmiyoruz - Son Dakika Spor


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