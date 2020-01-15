Hüseyin Çimşir ''Biz Bize Yeteriz'' - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir ''Biz Bize Yeteriz'' - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir ''Biz Bize Yeteriz''

12 dakika önce

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecekleri Yukatel Denizlispor maçıyla bordo-mavili takımın başında ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecekleri Yukatel Denizlispor maçıyla bordo-mavili takımın başında ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

Hüseyin Çimşir ''Biz Bize Yeteriz''

Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:19 
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