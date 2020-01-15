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Hüseyin Çimşir ''Biz Bize Yeteriz''
12 dakika önce
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecekleri Yukatel Denizlispor maçıyla bordo-mavili takımın başında ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecekleri Yukatel Denizlispor maçıyla bordo-mavili takımın başında ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:19
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