Hüseyin Çimşir: "Böyle bir maç, böyle bir skor beklemiyorduk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir: 'Böyle bir maç, böyle bir skor beklemiyorduk' - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir: "Böyle bir maç, böyle bir skor beklemiyorduk"

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u penaltı atışları ile 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir maç, böyle bir skor ve maçın uzatmaya gitmesini beklemiyorduk" dedi.

Hüseyin Çimşir:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u penaltı atışları ile 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir maç, böyle bir skor ve maçın uzatmaya gitmesini beklemiyorduk" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüseyin Çimşir, "Böyle bir maç, böyle bir skor ve maçın uzatmaya gitmesini beklemiyorduk. Ama özellikle oyunun başındaki ilk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularının yaptığı preslerde topu kullanmakta sıkıntı yaşadık. Merkeze oynadığımız topların çoğunda problem yaşadığımızı düşünüyorum. 2-0 olduktan sonra skor oyunda bir format değişikliği yaptık. Ondan sonrada oyunu elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. İyi pozisyonlar bulduk ve penaltı kaçırdık. Uzatmalarda da yaklaşık 30 dakika 10 kişi ile eksik oynadık. Penaltılarda da turu geçip bir üst tur çıktık" dedi.


"Maçın geneli itibari ile hocamız kötü bir performans gösterdi"


Gazetecilerin "Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Hüseyin Çimşir, şöyle cevap verdi:


"Maçın geneli itibari ile hocamız kötü bir performans gösterdi. Özellikle uzatmada geçmiş adam kendisini yere atmaz avantajı olan adam niye kendisini yere atsın? Bir darbe var ve bunun sonucunda yere düşüyor. Aldatmaya yönelik kart veriyor ve biz oyuncu kaybediyoruz. Lütfen bu konuda biraz daha dikkat etsinler. Maçın geneli itibari ile iyi bir maç ortaya koymadı performans anlamında." - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Vedat Muriqi'nin gördüğü kart sonrası talimatta değişikliğe gidiyor Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla eledi! Son Dakika: Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 03:49:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüseyin Çimşir: "Böyle bir maç, böyle bir skor beklemiyorduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]