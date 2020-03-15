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Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması
6 saat önce
Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında bilgi veren Cimşir, "Kazanmak istiyorduk, maçın belirli bir bölümünde kazanmak için iyi oynadık.
Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında bilgi veren Cimşir, "Kazanmak istiyorduk, maçın belirli bir bölümünde kazanmak için iyi oynadık. Şut ve kenardan gelen toplara müdahale etme konusunda ilk yarı biraz sıkıntı yaşadık. Önde yaptığımız baskılarla Başakşehir'e sıkıntı yarattık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemek de önemli. Abdülkadir Ömür'ün dizinde ağrı oldu. Daha fazla oynatıp riske etmedik. Süreci takip etmek lazım, bir iki gün sonra kontrollerin ardından gerekli açıklamayı yaparız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:45
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