Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması

6 saat önce

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında bilgi veren Cimşir, "Kazanmak istiyorduk, maçın belirli bir bölümünde kazanmak için iyi oynadık.

Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması, System.String[]

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında bilgi veren Cimşir, "Kazanmak istiyorduk, maçın belirli bir bölümünde kazanmak için iyi oynadık. Şut ve kenardan gelen toplara müdahale etme konusunda ilk yarı biraz sıkıntı yaşadık. Önde yaptığımız baskılarla Başakşehir'e sıkıntı yarattık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemek de önemli. Abdülkadir Ömür'ün dizinde ağrı oldu. Daha fazla oynatıp riske etmedik. Süreci takip etmek lazım, bir iki gün sonra kontrollerin ardından gerekli açıklamayı yaparız." diye konuştu.

Abdülkadir Ömür, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:45 
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