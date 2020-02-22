Hüseyin Çimşir'den Beşiktaş maçı sonrası tepki! - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir'den Beşiktaş maçı sonrası tepki! - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir'den Beşiktaş maçı sonrası tepki!

23 dakika önce

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Hüseyin Çimşir'den Beşiktaş maçı sonrası tepki!, System.String[]

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, maç sonunda açıklamalar yaptı.


Şampiyonluk hedeflerini değerlendiren Çimşir, "Bizim bir hayalimiz var, bizim bir hedefimiz var, onun mücadelesini veriyoruz. Her maçın da, her sezonun da ayrı hikayesi var, sonunu bir görelim, sonra hikayeleri anlatmaya başlarız" dedi.


Çimşir sözlerini, "Maçın geneline baktığımızda, 1 puan bizim için sevindirici. Beşiktaş ligin genelinde topa sahip olan bir takımdı, topu kazandıktan sonra kolay kayıplar yaptık, geçişle ilgili problemler yaşadık. Kazandığımız toplarla hızlı şekilde hücuma çıkma planımız vardı. 45 ile 65 arasında Beşiktaş'ın ciddi baskısı oldu. 70'den sonra değiştirdiğimiz oyuncularla oyuna ortak olduk. Son dakikada gol atmak, puan kazanmak, bu deplasmanda, bu taraftarın önünde puan kazanmak önemli" ifadeleriyle sürdürdü.


Trabzonspor aleyhine algı operasyonu olduğunu belirten Çimşir, "Biz buralara emeğimizle, hakkımızla geldik. Sonuna kadar bu yarışın, bu mücadelenin içindeyiz. Farklı farklı algılar oluşturuluyor, kimsenin bize puan verdiği yok, kendi emeğimiyle puanları kazanıyoruz. Takımın kaybetmemesinden, o mücadelesinden sonuna kadar memnunum." şeklinde konuştu.


Takımın oyununu değerlendiren genç teknik adam "65 dakika Sivas maçında çok ciddi tempo yaptık, rakibe pozisyon vermeyen bir Trabzonspor vardı. Tempo düşüklüğü değil ama skorun da verdiği avantajla berabere oyuncuların kendini geri çekmesi vardı. Biz oynamaya çalışan ve oynamaya elverişli bir kadrosu olan takımız. Beşiktaş'ın yukarı ile ilgili plan yaparken son şansıydı ve onlar Başakşehir maçında da aynı oyunu oynamaya çalıştı. Bizim daha fazla direnç vermemiz gerekiyordu" dedi.


"Sörloth'un bonservisi alınacak mı?" sorusunu ise Çimşir "Sörloth'un 1 yılı daha var, onu bugünden yapmaya gerek yok. Kulübün politikası ama şu anda öyle bir gündem yok" diye yanıtladı.


Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:53 
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