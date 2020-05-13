Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon

16 dakika önce

Süper Lig'de, teknik adamlar arasında takımına en iyi etkiyi yapan isimlerin başında gelen Hüseyin Çimşir, korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte takımı kısa zamanda moral ve motivasyon anlamında toparladı.

Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon, System.String[]

Süper Lig'de, teknik adamlar arasında takımına en iyi etkiyi yapan isimlerin başında gelen Hüseyin Çimşir, korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte takımı kısa zamanda moral ve motivasyon anlamında toparladı.


Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı kalan 8 haftalık bölüme yönelik hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kuvvet çalışmalarını ön planda tutarak fizik olarak takımı hazır hale getirmeye çalışıyor. Oyuncularının durumundan ve çalışma temposundan oldukça memnun olan genç teknik adam psikolojik kondisyonu ön planda tutarak yapılan antrenmanlarda oyuncularını moral ve motivasyon anlamında belirli düzeye getirmeye çalışıyor.


Önemli mesafe aldı


Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, futbolcuların karantina günlerinde antrenman programlarını ve durumlarını yakından takip etse de, 10 gündür birlikte antrenman yaptığı oyuncularıyla, Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı kısa zamanda önemli bir mesafe aldı. Bordo-mavili takımın başına geldiği günden beri yaptığı hamlelerle takımına en iyi etkiyi yapan isimlerin arasında ilk sırada yer alan Çimşir, zorlu süreçte de takımını toparlama ve yeniden diri tutma anlamında önemli katkıda bulundu.


Trabzonspor sezonun tamamlanmasını bekliyor


Süper Lig lideri Trabzonspor, futbolcu transferinden, ekonomik planlamalara kadar gelecek sezonlarla ilgili alacağı kararlar için 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını bekliyor. Süper Lig'i zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, korona virüs nedeniyle tüm dünya da etkisini göstermesi beklenen ekonomik sıkıntılara karşı da önlemler alıyor. Karadeniz ekibi, sezonun netleşmesiyle birlikte iç transferden, dış transfere kadar yaptığı görüşmelerde bir dizi değişikliğe gidecek. - TRABZON

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:18 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi         
13:15
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi         
13:11
Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor         
12:44
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu 4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu         
12:42
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı         
12:35
Denizli'nin ünlü tatlıcısındaki fare, sosyal medyada tepki çekti Denizli'nin ünlü tatlıcısındaki fare, sosyal medyada tepki çekti         
12:31
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
12:27
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti         
12:21
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak         
12:18
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek         
12:16
En ölümcül avcıların karşılaşmasında beklenmedik son! Timsah pes etti En ölümcül avcıların karşılaşmasında beklenmedik son! Timsah pes etti         
11:45
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı 14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı         
11:42
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti         
11:38
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi         
11:36
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor         
11:30
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu         
11:20
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni         
11:18
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı? Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?         
11:09
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı         
10:58
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti         
10:57
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu         
10:56
Karantina çılgınlığı dur durak bilmiyor! Çöp poşetinden elbise yaptılar Karantina çılgınlığı dur durak bilmiyor! Çöp poşetinden elbise yaptılar         
10:53
Polisin fuhuş baskınında ilginç savunma: Televizyon tamir etmeye geldim Polisin fuhuş baskınında ilginç savunma: Televizyon tamir etmeye geldim         
10:48
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında         
10:47
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek         
10:46
Meclis Başkanı Şentop'tan, Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok         
10:45
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor         
10:44
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi         
10:37
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi         
10:34
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 13:35:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]