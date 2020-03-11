Hüseyin Çimşir'den şampiyonluk sözleri - Son Dakika
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Hüseyin Çimşir'den şampiyonluk sözleri

6 saat önce

Süper Lig erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hüseyin Çimşir'den şampiyonluk sözleri, System.String[]

Süper Lig erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Yeni Malatyaspor karşılaşmasının zor bir müsabaka olacağını bildiklerini ifade eden Çimşir, "Dönem dönem zorlandığımızı da düşünüyorum ancak maçı hak ettiğimizi de düşünüyorum. Özellikle golü bulduktan sonra ikinci yarı çok ciddi pozisyonlarımız da var. Daha farklı da bitirebilirdik. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, mücadelelerinden, istek ve arzularından dolayı. Bizim için iyi bir maç oldu, kazandığımız için mutluyuz" açıklamasında bulundu.


"Arzu etiğimiz özlediğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız inşallah"


Bir basın mensubunun "Ligde liderliğe yükseldiniz, şampiyonluk düşünceniz nedir?" sorusuna da cevap veren Çimşir, "Bu bir süreç, yolculuk. Burası dikensiz gül bahçesi değil, zorluklarla mücadele ediyoruz, saha içinde, saha dışında mücadele ediyoruz. Bizim taraftarımızın özellikle desteğine ihtiyacımız var. Bu sürecin hep beraber bitirmek için sezon sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Arzu etiğimiz özlediğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşarız inşallah" diye konuştu.


Karşılaşmada ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Sörloth'un durumu ile ilgili de konuşan genç teknik adam, "Yarın net bir şey söyleyebiliriz" sözlerini sarf etti.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:53 
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