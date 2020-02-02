Hüseyin Cimşir: "Fark yapabilirdik, gol de yiyebilirdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Cimşir: 'Fark yapabilirdik, gol de yiyebilirdik' - Son Dakika Spor

Hüseyin Cimşir: "Fark yapabilirdik, gol de yiyebilirdik"

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili, "Son derece mutluyum. Sahada oyuncular kadar heyecanı yaşıyoruz.

Hüseyin Cimşir:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili, "Son derece mutluyum. Sahada oyuncular kadar heyecanı yaşıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Oyunun başında geriye düşmemiz beklediğimiz senaryo değildi. Oyuncularımız sonra kendine geldi. Maçın geneli itibarıyla farkı artırabilirdik, gol de yiyebilirdik. Eksiklerimizi görüp bir an evvel bunları gidermemiz gerekiyor. İnşallah hayalimiz; hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak. Oyunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra daha iyi oyun ve skorlar alırız." ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe'nin hakem performansına tepki göstermesine değinen Çimşir, "Biz de hakemden çok memnun değiliz. Maç 1-0'ken bize verilmeyen bir penaltı var, hakem bütün takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Kartlarda, faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum" diye konuştu.


Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
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Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak
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