Hüseyin Cimşir: "Hakemin vermediği faul sonucu kırmızı kart gördük" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Cimşir: 'Hakemin vermediği faul sonucu kırmızı kart gördük' - Son Dakika Spor

Hüseyin Cimşir: "Hakemin vermediği faul sonucu kırmızı kart gördük"

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, bize kırmızı kart olarak geri dönüyor.

Hüseyin Cimşir:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Önemli bir oyuncuyu kaybettik" dedi.


Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, başkentte Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Karadeniz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor aldığı galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sörloth'un gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu. Çimşir, pozisyon içinde faulü Trabzonspor'un kullanması gerektiğini savunarak, "Faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Oyunculara sakin olmaları gerektiğini sahada kalmaları için mücadele etmeleri gerektiğini, mücadele etmelerini söyledim. Önemli bir oyuncuyu kaybettik. Bundan sonrasıyla ilgili onların da bizim de Trabzonspor oyuncularının hepsinin sahada kalmak için daha çok mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Penaltı pozisyonuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çimşir, "Penaltı pozisyonu, penaltı. Direkt tabanı var oyuncunun, benim tarafımdan bakıldığı zaman net penaltı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Trabzonspor, Ersun Yanal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:14 Kaynak: İHA
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