Hüseyin Çimşir, ilk deplasmanına çıkıyor - Son Dakika

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, göreve gelmesinin ardından ilk deplasman maçına Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Denizlispor karşısında çıkacak. Genç teknik adam, bordo-mavililerle 3'te 3 yaparak moral bulmak istiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ayrılmasından sonra Trabzonspor'un takımı emanet ettiği Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası 16. Tur rövanşındaki Denizlispor maçıyla ilk deplasman maçına çıkacak. Trabzon'da oynanan ilk müsabakada rakibini 2-0'la geçen bordo-mavililer, rakibi karşısında avantajlı skor ile ayrılarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise Kasımpaşa engelini 6-0'la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, yarın kupada bir üst tura çıkıp, yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi bugün özel bir uçak ile saat 14.30'da Denizli'ye hareket ederek maç için burada kampa girecek.

(Gökmen Şahin/İHA)