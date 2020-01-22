Hüseyin Çimşir, ilk deplasmanına çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüseyin Çimşir, ilk deplasmanına çıkıyor - Son Dakika

Hüseyin Çimşir, ilk deplasmanına çıkıyor

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, göreve gelmesinin ardından ilk deplasman maçına Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Denizlispor karşısında çıkacak.

Hüseyin Çimşir, ilk deplasmanına çıkıyor, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, göreve gelmesinin ardından ilk deplasman maçına Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Denizlispor karşısında çıkacak. Genç teknik adam, bordo-mavililerle 3'te 3 yaparak moral bulmak istiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ayrılmasından sonra Trabzonspor'un takımı emanet ettiği Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası 16. Tur rövanşındaki Denizlispor maçıyla ilk deplasman maçına çıkacak. Trabzon'da oynanan ilk müsabakada rakibini 2-0'la geçen bordo-mavililer, rakibi karşısında avantajlı skor ile ayrılarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise Kasımpaşa engelini 6-0'la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, yarın kupada bir üst tura çıkıp, yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi bugün özel bir uçak ile saat 14.30'da Denizli'ye hareket ederek maç için burada kampa girecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Ersun Yanal, Denizlispor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın VAR göndermesi, sosyal medyada yankı uyandırdı
Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmesine rağmen kupada çeyrek finale yükseldi Radamel Falcao, İspanya'da manşetleri süslüyor Antalyaspor, Göztepe'yi kupada saf dışı bıraktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:54:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüseyin Çimşir, ilk deplasmanına çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]