Hüseyin Çimşir'in bileği bükülmüyor - Son Dakika

Hüseyin Çimşir'in bileği bükülmüyor

Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 186 günlük sürede mağlubiyet görmedi.

Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 186 günlük sürede mağlubiyet görmedi.

89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti


Karadeniz ekibi, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 karşılaşmanın 8'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 29 puan topladı.


Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2,23 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.


Zirveye oynayan takımlara karşı başarılı sonuçlar


Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı.


Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle kupada oynadığı 2 müsabakayı da 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.


Karadeniz temsilcisi, ayrıca kupada yarı finalde elde ettiği galibiyetle Fenerbahçe karşısında deplasmanda yaklaşık 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi.


Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, ikinci yarıda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'u Trabzon'da 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile İstanbul'da 2-2 ve Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalırken Galatasaray deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.


Deplasmanda 287 gündür yenilmiyor


Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla aldı.


Karadeniz ekibi, bu sezon toplam 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 30 puan toplayarak ligin dış sahada en fazla puan elde eden takımı oldu.


Karadeniz ekibi, üst üste 12. deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayarak 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3. başarısını gösterdi.


35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yaşamadı


Trabzonspor, ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmedi.


Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.


Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Beşiktaş'ı sahasında 3-1, Galatasaray'ı 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmiş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0, deplasmanda Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı.


Bordo-mavili takım, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-1, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Trabzon'da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.


İstanbul takımlarına karşı 512 gündür mağlubiyeti yok


Trabzonspor, 512 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmadı.


Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı.


Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 13 lig maçı oynarken 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı.


2010-2011 sezonundaki yenilmezlik serisini yakaladı


Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 15 maçlık yenilmezlik serisini de yakaladı.


2010-2011 sezonunun 20. haftası ile 34. haftası arasında 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon da son 15 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.


Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:08 

Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir'in bileği bükülmüyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
16:53
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 18:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüseyin Çimşir'in bileği bükülmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]