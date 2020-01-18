Hüseyin Çimşir'in Denizlispor Galibiyeti Sonrası Açıklamaları - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir'in Denizlispor Galibiyeti Sonrası Açıklamaları - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir'in Denizlispor Galibiyeti Sonrası Açıklamaları

15 dakika önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımının başında ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor karşısında çıktı. Çimşir, 2-0 kazanılan maçın ardından basın toplantısında maç hakkında görüşlerini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımının başında ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor karşısında çıktı. Çimşir, 2-0 kazanılan maçın ardından basın toplantısında maç hakkında görüşlerini belirtti.

Hüseyin Çimşir'in Denizlispor Galibiyeti Sonrası Açıklamaları

Türkiye Kupası, Ersun Yanal, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19 
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