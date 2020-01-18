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Hüseyin Çimşir'in Denizlispor Galibiyeti Sonrası Açıklamaları
15 dakika önce
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımının başında ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor karşısında çıktı. Çimşir, 2-0 kazanılan maçın ardından basın toplantısında maç hakkında görüşlerini belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımının başında ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor karşısında çıktı. Çimşir, 2-0 kazanılan maçın ardından basın toplantısında maç hakkında görüşlerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19
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