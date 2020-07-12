Hüseyin Çimşir'in tek yenilgisi Yukatel Denizlispor karşısında!

Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti.

Trabzonspor, bu sezon finale yükseldiği kupada oynadığı 8 maçta da tek yenilgisini Ege temsilcisi karşısında aldı.

Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, sadece Yukatel Denizlispor'a Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda mağlup oldu.

Ligde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Yukatel Denizlispor'a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada rakibine kaybetti.

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